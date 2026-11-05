FC Nantes : Poirier a trouvé la solution miracle pour relancer les Canaris !

À l’approche du déplacement à Pau, Grégory Poirier veut provoquer un électrochoc au FC Nantes et identifie plusieurs chantiers prioritaires pour sortir les Canaris de la crise.

Après un nouveau résultat décevant face à Clermont, le FC Nantes doit rapidement réagir. Alors que les performances nantaises suscitent de nombreuses interrogations, Grégory Poirier n’a pas caché son inquiétude concernant l’état d’esprit de son groupe. Le technicien de 44 ans pointe notamment un manque de caractère et de leadership, deux éléments indispensables pour retrouver une dynamique positive.

À l’approche du rendez-vous face à Pau, l’entraîneur nantais sait que son équipe doit afficher un tout autre visage. Et pour inverser la tendance, il compte avant tout s’appuyer sur un changement de mentalité.

Le remède de Poirier : retrouver de la solidité et de la confiance

Pour Grégory Poirier, la priorité est claire : le FC Nantes doit d’abord retrouver une véritable solidité défensive. Mais le problème ne se limite pas à l’arrière-garde. Le coach souhaite également redonner confiance à ses joueurs offensifs, encore trop souvent en difficulté pour faire la différence individuellement.

Dans des propos rapportés par Journal Nantes Sport, il détaille sa méthode et reconnaît que le chantier nécessitera du temps : « Que ce soit le staff ou moi, on doit déjà montrer notre capacité à ne pas lâcher, à travailler, à se remettre en question. Pour impacter sur les joueurs, on doit valoriser notre organisation défensive en appuyant sur le manque de mentalité. C’est un problème de mental. Pour les attaquants, il faut essayer de trouver des situations pour qu’ils prennent confiance. Ça passe par des situations devant le but, des connexions à trouver, des complémentarités. Ça demande du temps. Ils ont besoin d’avoir de la réussite. Un joueur offensif, c’est de la créativité, c’est de l’instinct, c’est du talent. On a aussi beaucoup de joueurs qui ont du mal à se sortir de situations individuellement. Ils ont besoin d’un collectif. On doit trouver le bon dosage. On doit déjà être intraitable et ne rien laisser à l’adversaire. Le championnat le demande. »

Le message est donc limpide : avant de penser à retrouver de l’efficacité offensive, les Canaris doivent apprendre à ne plus offrir de cadeaux à leurs adversaires. Une exigence déjà exprimée après le match nul contre Clermont (1-1), lorsque Poirier avait annoncé vouloir faire des choix dans son effectif. Face à Pau samedi, le technicien aura une première occasion de vérifier si son discours a été entendu. Les Nantais n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. Le remède est identifié par leur entraîneur : davantage de caractère, de solidarité et de rigueur. Reste désormais à le traduire sur le terrain.