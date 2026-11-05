FC Nantes : Lepenant et Corredor envoyé sur le banc contre Pau !

Les supporters du FC Nantes aimeraient voir Johann Lepenant et Killian Corredor débuter sur le banc face à Pau ce samedi.

Le FC Nantes traverse une période particulièrement compliquée en Ligue 2. Tenus en échec vendredi dernier à la Beaujoire par Clermont (1-1), les Canaris ont enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire et restent englués à la 15e place du classement, celle de premier non-relégable. Une situation préoccupante qui avait poussé Grégory Poirier à critiquer ouvertement la prestation de ses joueurs après la rencontre, sans toutefois les nommer. Alors que le FC Nantes se déplacera ce samedi (20h) sur la pelouse du Pau FC, l’entraîneur nantais pourrait être tenté de procéder à plusieurs changements dans son onze de départ. Et les supporters des Jaune et Vert ont déjà désigné les joueurs qu’ils aimeraient voir débuter sur le banc.

Les supporters du FC Nantes veulent voir Lepenant et Corredor sur le banc contre Pau

Nous avons ainsi demandé aux supporters du FC Nantes, à travers un sondage publié sur le compte X de But! FC Nantes, quel joueur devait en priorité sortir du onze de départ de Grégory Poirier après le match contre Clermont. Et le verdict est sans appel : Johann Lepenant arrive très largement en tête avec 63,2 % des votes, loin devant Killian Corredor (19,3 %), Balthazar Pierret (14 %) et Patrik Carlgren (3,5 %). Un résultat particulièrement sévère pour le milieu de terrain nantais, qui concentre à lui seul près des deux tiers des suffrages. Visiblement déçus par ses dernières prestations, les supporters semblent réclamer un changement dans l’entrejeu des Canaris. Lepenant apparaît ainsi comme le principal joueur dont les votants souhaitent voir Grégory Poirier se passer au coup d’envoi face à Pau.

De son côté, Killian Corredor arrive en deuxième position avec 19,3 % des votes, soit près d’un supporter sur cinq parmi les participants au sondage. L’attaquant nantais n’échappe donc pas non plus aux critiques, même si le mécontentement se concentre très majoritairement sur Johann Lepenant. Les votants semblent ainsi attendre davantage du secteur offensif des Canaris, dont les difficultés à faire la différence pèsent sur les résultats de l’équipe. À l’inverse, Balthazar Pierret (14 %) et surtout Patrik Carlgren (3,5 %) sont nettement moins ciblés. Reste désormais à savoir si Grégory Poirier tiendra compte des dernières performances de ses joueurs pour modifier son équipe face à Pau, dans une rencontre déjà importante pour tenter de mettre fin à la mauvaise série du FC Nantes.

Qui doit le plus sortir du onze de Grégory Poirier après le match contre Clermont ? 🤔#FCNantes — But! FC Nantes (@ButNantes) November 3, 2026