FC Nantes : déjà une bonne nouvelle pour Poirier avant Pau ?

Absent lors des deux derniers matchs du FC Nantes car bien malade, Dehmaine Tabibou devrait faire son groupe nantais pour le déplacement ce samedi (20h) à Pau.

Tenu en échec vendredi dernier à la Beaujoire par Clermont (1-1), le FC Nantes a enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire et reste englué à la 15e place de Ligue 2, celle de premier non-relégable. Une situation préoccupante pour les Canaris, qui devront impérativement réagir ce samedi (20h) sur la pelouse du Pau FC pour s’éloigner de la zone rouge. De plus en plus fragilisé par les mauvais résultats, l’entraîneur nantais Grégory Poirier pourrait toutefois enregistrer une bonne nouvelle avant ce déplacement important.

Dehmaine Tabibou de retour contre Pau ?

Absent lors des deux dernières rencontres des Jaune et Vert en raison d’une maladie, Dehmaine Tabibou se rapproche d’un retour à la compétition. Le jeune milieu de terrain français, particulièrement affaibli ces derniers jours, avait déjà repris la course avant la réception de Clermont. « Dehmaine Tabibou a été bien malade. Il a perdu quelques kilos. Il a repris la course hier (mercredi dernier). C’était difficile pour avoir toutes ses forces. On espère l’avoir à 100 % pour la reprise collective lundi », confiait Grégory Poirier jeudi dernier en conférence de presse. Si sa récupération s’est poursuivie comme espéré, le Nantais pourrait donc réintégrer le groupe pour le déplacement à Pau.

Un renfort bienvenu pour Grégory Poirier

Le retour potentiel de Dehmaine Tabibou constituerait une solution supplémentaire pour le technicien nantais, qui cherche toujours à relancer son équipe après une série de résultats décevants. Avec seulement un point pris lors des deux dernières journées, le FC Nantes peine à retrouver une dynamique positive et voit la zone de relégation rester dangereusement proche. Dans ce contexte, récupérer un élément comme Dehmaine Tabibou pourrait permettre à Grégory Poirier de disposer de davantage d’options au milieu de terrain pour tenter de renouer enfin avec la victoire face au Pau FC.