FC Nantes : Poirier a menacé plusieurs joueurs après Clermont !

Après le nouveau faux pas du FC Nantes face à Clermont (1-1), Grégory Poirier a poussé un sérieux coup de gueule et prévenu son vestiaire : certains joueurs pourraient bientôt en faire les frais.

Le FC Nantes n’avance toujours pas. Accrochés par Clermont (1-1), vendredi à la Beaujoire, lors de la 11e journée de Ligue 2, les Canaris ont une nouvelle fois laissé filer de précieux points. Une contre-performance difficile à digérer pour Grégory Poirier, qui n’a pas caché son immense frustration au coup de sifflet final.

Alors que les Nantais avaient pris les devants grâce à Frédéric Guilbert, dès la 15e minute, ils ont finalement concédé l’égalisation de Florian Bianchini à la 71e minute. Une nouvelle erreur défensive qui a fait sortir leur entraîneur de ses gonds. Pour le technicien nantais, il est tout simplement inadmissible de ne pas savoir protéger un avantage au score.

Grégory Poirier prévient : certains joueurs sont dans le viseur

Mais au-delà de la déception liée au résultat, c’est surtout le discours de Grégory Poirier qui retient l’attention. L’entraîneur du FC Nantes estime que les occasions de se relancer ont été suffisamment nombreuses et qu’il est désormais temps de prendre des décisions.

« Il y aura des choix à faire. Parce que vous pouvez essayer de remettre tout le monde à l’endroit mais à un moment, il faut aussi se rendre à l’évidence. Quand on a laissé passer autant de chances, il ne faut pas se mentir. C’est une histoire de concentration, de respect de l’adversité, d’acceptation du championnat… Plein de choses. Il y a une remise en question à avoir chez certains joueurs », a-t-il lancé, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Un avertissement qui ressemble à un véritable ultimatum pour une partie de son effectif. Le coach nantais ne veut plus se contenter des efforts fournis à l’entraînement : il attend désormais des réponses concrètes sur le terrain. La priorité est claire : retrouver le chemin de la victoire et mettre fin à cette spirale de résultats décevants. Avec ce nouveau match nul contre Clermont, le FC Nantes voit encore ses ambitions contrariées. Et le message de Grégory Poirier est limpide : les prochaines compositions pourraient bien être différentes.