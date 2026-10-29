Présent en conférence de presse à la veille de FC Nantes – Clermont (20h, Grégory Poirier a fait le point sur le groupe des Canaris.

Le FC Nantes devra faire sans plusieurs joueurs pour cette rencontre face à Clermont. En conférence de presse, Grégory Poirier a confirmé les absences d’Alexis Mirbach et de Tylel Tati, toujours indisponibles à la veille du rendez-vous.

Tabibou rejoint l’infirmerie du FC Nantes

À ces deux forfaits s’ajoute celui de Dehmaine Tabibou. Le joueur du FC Nantes était malade et ne devrait donc pas être disponible pour cette échéance, selon les déclarations de son entraîneur.

« Alexis Mirbach et Tylel Tati sont toujours absents. Il faut y rajouter Dehmaine Tabibou, qui était bien malade », a expliqué Grégory Poirier. Ces trois indisponibilités constituent un coup dur pour les Canaris, qui devront ajuster leurs choix pour aborder cette confrontation dans les meilleures conditions.

Bonne nouvelle pour Robinet !

Dans ce contexte, une nouvelle positive est toutefois venue éclaircir le tableau nantais. Thomas Robinet s’est remis de sa lésion à l’ischio-jambier et devrait ainsi être de nouveau disponible pour la rencontre face à Clermont. Grégory Poirier a confirmé cette évolution favorable : « Thomas Robinet s’est bien remis en revanche d’une lésion à l’ischio. » Après avoir été freiné par cette blessure musculaire, Robinet peut désormais envisager la suite avec davantage de sérénité. Reste à connaître la date de son retour.

À quelques heures du coup d’envoi, le FC Nantes doit donc composer avec trois absences, tout en enregistrant le retour de Thomas Robinet. Un bilan contrasté pour Grégory Poirier, qui devra trouver les solutions nécessaires pour pallier les indisponibilités d’Alexis Mirbach, Tylel Tati et Dehmaine Tabibou. Face à Clermont, les Canaris auront l’occasion de s’appuyer sur les joueurs disponibles et, potentiellement, sur le retour de Robinet pour tenter de faire la différence.