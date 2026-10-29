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FRANCE

FC Nantes : énorme coup dur avant Clermont !

Par Bastien Aubert - 29 Oct 2026, 10:20
Grégory Poirier (FC Nantes)

Soucieux de rebondir après sa défaite face à l’ASSE (0-1), le FC Nantes nourrit une première grosse inquiétude avant la réception de Clermont (vendredi, 20h).

Le FC Nantes n’a déjà plus le droit à l’erreur. Battus par l’ASSE (0-1), les Canaris doivent rapidement réagir avec la réception de Clermont, vendredi à 20h. Mais avant ce rendez-vous, une statistique inquiétante vient rappeler les difficultés nantaises à domicile.

Le FC Nantes inoffensif à la Beaujoire

Le constat dressé par Emmanuel Merceron sur X est particulièrement frappant : « Le FC Nantes a gagné 12 fois à la Beaujoire sur ses 60 derniers matchs. Tout est dit. » Un bilan qui illustre les difficultés des Canaris à faire de leur stade une véritable forteresse. Sur les 60 dernières rencontres disputées à domicile, les Nantais ne se sont imposés qu’à 12 reprises. Une statistique préoccupante pour un club qui a besoin de points et qui doit pouvoir compter sur le soutien de son public pour relancer sa saison.

Si la défaite face à l’ASSE a pourtant laissé entrevoir quelques signes encourageants, les intentions ne suffisent plus : le FC Nantes doit désormais transformer ses séquences positives en résultats concrets. Face à Clermont, les hommes de Grégory Poirier auront l’occasion de réagir, à condition de retrouver davantage d’efficacité et de maîtrise.

L’attaque du FC Nantes déjà fragilisée

Autre sujet d’inquiétude avant cette rencontre : la situation de Thomas Robinet. Une absence de l’attaquant pourrait peser sur les choix offensifs nantais, même si son rendement depuis son arrivée cet été en provenance de Dunkerque reste décevant. Dans une équipe qui peine déjà à concrétiser ses occasions, perdre une solution supplémentaire en attaque compliquerait la préparation du match.

La réception de Clermont représente un rendez-vous important pour le FC Nantes. Après le revers contre l’ASSE, une nouvelle contre-performance accentuerait les interrogations autour de la suite de la saison mais aussi de l’avenir de Poirier. L’objectif sera clair : renouer avec la victoire et envoyer un signal positif à des supporters qui attendent une réaction.

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