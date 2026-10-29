ASSE – FC Nantes : le but de Boakye fait le buzz !

Le commentaire enflammé du but d’Augustine Boakye face au FC Nantes par un journaliste colombien a fait le buzz auprès des supporters de l’ASSE.

Le but d’Augustine Boakye face au FC Nantes (1-0), samedi dernier, n’a pas seulement fait chavirer Geoffroy-Guichard. Buteur décisif à la 90e minute, le Ghanéen a offert une précieuse victoire à l’AS Saint-Étienne dans ce choc de Ligue 2. Mais cette réalisation continue également de faire le buzz bien au-delà de l’Hexagone. Et pour cause : le commentaire enflammé du journaliste colombien Esteban Cristancho Medina, qui officiait pour beIN Sports, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Une séquence devenue virale auprès des supporters stéphanois, au point de surprendre son principal protagoniste.

Le commentaire du but de Boakye fait le buzz !

Avec son enthousiasme débordant et sa manière très sud-américaine de célébrer le but d’Augustine Boakye, Esteban Cristancho Medina a immédiatement conquis le peuple vert. Massivement partagée sur les réseaux sociaux, sa prestation a suscité une avalanche de réactions positives. Touché par les nombreux messages reçus, le journaliste colombien a décidé de publier une vidéo pour remercier les supporters de l’ASSE. Il y a notamment expliqué n’avoir jamais connu un tel engouement autour de l’un de ses commentaires, révélant avoir même été contacté par des Stéphanois vivant en Colombie. Une popularité soudaine qu’il était loin d’imaginer au moment de commenter cette rencontre.

Le commentateur colombien sous le charme des supporters de l’ASSE

Particulièrement ému par cet accueil, Esteban Cristancho Medina a tenu à exprimer toute sa reconnaissance envers les supporters des Verts. Le journaliste a expliqué avoir simplement vécu cette action avec sa passion habituelle, sans penser que sa célébration rencontrerait un tel succès. Désormais, il espère avoir l’occasion de commenter à nouveau une rencontre de Saint-Étienne et a même conclu son message par un enthousiaste « Allez les Verts ! ». Une belle histoire qui démontre une nouvelle fois que la ferveur stéphanoise dépasse largement les frontières françaises. Quelques jours après la victoire arrachée face au FC Nantes, l’ASSE continue ainsi de faire parler d’elle, cette fois grâce à un commentateur venu d’Amérique du Sud.