ASSE Mercato : coup dur à venir pour Larsonneur et Ndiaye ?

Un nouveau gardien titulaire pourrait-il débarquer à l’ASSE l’été prochain ? C’est le débat que nous avons lancé sur X.

Le poste de gardien de but fait régulièrement débat à l’AS Saint-Étienne depuis plusieurs saisons. Titulaire dans les cages stéphanoises depuis son arrivée lors de la saison 2022-2023, Gautier Larsonneur ne fait pas toujours l’unanimité auprès des supporters des Verts, certains lui reprochant notamment son manque de régularité. Actuellement blessé au genou droit et indisponible pour plusieurs semaines, l’ancien portier du Stade Brestois a provisoirement laissé sa place à Mamour Ndiaye, chargé d’assurer l’intérim dans les buts de l’ASSE.

Reste à savoir si Gautier Larsonneur retrouvera automatiquement son statut de titulaire à son retour de blessure, mais surtout qui occupera le poste de gardien numéro un de l’ASSE la saison prochaine. En cas de montée en Ligue 1, les dirigeants stéphanois pourraient être tentés de recruter un nouveau portier lors du mercato estival afin de renforcer leur effectif et d’aborder leur retour dans l’élite avec davantage de garanties. Un scénario qui pourrait rebattre les cartes pour Larsonneur, dont la place dans la hiérarchie des gardiens pourrait alors être remise en question.

Un nouveau gardien titulaire à l’ASSE la saison prochaine ?

Nous avons ainsi sollicité l’avis des supporters stéphanois à travers un sondage publié sur le compte X But! ASSE. À la question « L’ASSE devra-t-elle recruter un nouveau gardien numéro 1 l’été prochain ? », les résultats sont particulièrement serrés, puisque les votants se sont divisés en deux camps parfaitement égaux. Ainsi, 50 % des participants souhaitent voir les Verts recruter un nouveau titulaire dans les cages, tandis que les 50 % restants estiment qu’un tel renfort n’est pas nécessaire.

Un résultat qui illustre les divergences d’opinions autour de ce poste clé. Si une partie des votants semble favorable à l’arrivée d’un nouveau gardien, notamment dans la perspective d’une éventuelle montée en Ligue 1, l’autre moitié préfère ne pas bouleverser la hiérarchie actuelle. Un éventuel recrutement qui constituerait un coup dur aussi bien pour Gautier Larsonneur que pour Mamour Ndiaye, puisque les deux portiers pourraient alors se retrouver relégués au rang de doublure. Reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois envisagent réellement de renforcer ce poste l’été prochain.