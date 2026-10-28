PSG Mercato : le Bayer Leverkusen a donné sa réponse à Paris pour Ibrahim Maza

Le PSG serait très intéressé par Ibrahim Maza pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, mais le Bayer Leverkusen ne compte pas faciliter son départ cet hiver.

Pour pallier la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et probablement forfait jusqu’à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait passer à l’action lors du prochain mercato hivernal. Parmi les pistes étudiées par les dirigeants parisiens figurerait notamment Ibrahim Maza, le jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen, comme l’a récemment révélé le compte X @PSGInside_Actu. Une piste qui semble désormais prendre de l’ampleur à l’approche du mercato de janvier.

L’intérêt du PSG pour Ibrahim Maza se confirme !

En effet, l’intérêt du PSG pour l’international algérien a été confirmé ce mercredi par le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg. Selon ses informations, le club de la capitale serait très intéressé par une arrivée d’Ibrahim Maza, et ce dès cet hiver. Les dirigeants parisiens auraient même déjà pris contact avec l’entourage du joueur de 20 ans afin de manifester leur intérêt. L’ancien joueur du Hertha Berlin figurerait donc bien sur la short-list du PSG pour renforcer son secteur offensif et compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia.

Le Bayer Leverkusen ferme la porte à un départ cet hiver

Mais le Paris Saint-Germain pourrait se heurter à un obstacle de taille dans ce dossier. Toujours selon Florian Plettenberg, le Bayer Leverkusen serait déterminé à conserver Ibrahim Maza lors du prochain mercato hivernal. Actuellement quatrième de Bundesliga, le club allemand souhaiterait même prolonger le contrat de son milieu offensif au-delà de juin 2030, en lui proposant une revalorisation salariale. Une volonté qui pourrait sérieusement compliquer les plans du PSG, malgré son intérêt prononcé pour le jeune international algérien.