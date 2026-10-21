PSG : de terribles verdicts sont tombés pour Dembélé, Marquinhos et Kvaratskhelia ! 

Le PSG a publié un communiqué médical après les blessures de ses joueurs face au FC Barcelone, mardi en Ligue des Champions (4-2).

Le coup de massue est pluriel pour le PSG. Touché lors du choc contre le FC Barcelone (4-2), Khvicha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Kvaratskhelia victime d’une grave blessure

Le diagnostic est désormais connu et la gravité de la blessure ne laisse guère de place au doute : l’international géorgien devra passer par la case opération dans les prochains jours. Ce type de blessure entraîne généralement une longue période de rééducation, même si la durée exacte de son indisponibilité dépendra notamment de l’intervention et de son évolution. Pour Luis Enrique, c’est une très mauvaise nouvelle, tant Kvaratskhelia représente une arme importante dans l’animation offensive parisienne.

L’absence de Kvaratskhelia risque de bouleverser les plans du technicien espagnol. Capable de provoquer, d’éliminer et de faire des différences dans les petits espaces, l’ailier apporte une dimension particulière au jeu parisien. Son forfait oblige désormais le staff à réfléchir à de nouvelles solutions sur les côtés. Le PSG dispose de plusieurs options offensives, mais remplacer les qualités et l’influence du Géorgien ne sera pas une mission facile. Au-delà des prochaines rencontres, cette blessure pose aussi la question de sa préparation physique et de son retour à la compétition. Le club devra faire preuve de patience et éviter toute précipitation dans sa rééducation.

Dembélé également touché à la cuisse gauche

Le communiqué médical du PSG confirme également l’indisponibilité d’Ousmane Dembélé. L’attaquant souffre d’une lésion à la cuisse gauche et restera en soins ces prochaines semaines. Cette nouvelle absence représente un autre coup dur pour Luis Enrique. Le Ballon d’Or 2025 constitue un élément essentiel du secteur offensif parisien, grâce à sa capacité à accélérer le jeu et à déséquilibrer les défenses adverses. La durée précise de son indisponibilité n’a pas été communiquée. Son retour dépendra donc de l’évolution de sa blessure et des prochaines étapes de sa reprise.

Comme si cela ne suffisait pas, Marquinhos est lui aussi touché. Le capitaine parisien souffre d’une lésion à la cuisse droite et restera en soins au cours des prochaines semaines. Son absence fragilise un secteur défensif qui devra s’adapter sans l’un de ses principaux leaders. Son expérience, son placement et son rôle dans l’organisation de l’arrière-garde manqueront forcément au collectif parisien.

Marquinhos aussi forfait plusieurs semaines

Le PSG doit ainsi composer avec trois blessures importantes, dans des secteurs clés de l’équipe. Entre la longue rééducation qui attend Kvaratskhelia et les indisponibilités de Dembélé et Marquinhos, Luis Enrique va devoir revoir ses plans.

La victoire contre le Barça avait de quoi réjouir les supporters parisiens, mais le bilan médical assombrit considérablement le tableau. La perte de Kvaratskhelia constitue le coup le plus sévère, tandis que les absences de Dembélé et Marquinhos compliquent encore la gestion de l’effectif.

Le PSG devra désormais s’appuyer sur la profondeur de son groupe pour traverser cette période. Une chose est certaine : les prochaines semaines s’annoncent délicates pour Luis Enrique, qui devra trouver des solutions sans plusieurs de ses cadres.