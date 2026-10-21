La belle victoire du PSG contre le FC Barcelone mardi en Ligue des Champions (4-2) a donné lieu à un scandale relevé par le club catalan.

La soirée avait pourtant tout pour sourire au club de la capitale. Face au Barça, le PSG a signé un succès convaincant, avec quatre buts inscrits et une nouvelle démonstration de sa puissance offensive (4-2).

« Massacre à la parisienne »

Ce résultat permet aux Parisiens de poursuivre leur parcours européen avec confiance. Mais dans le camp barcelonais, l’après-match ne se résume pas à la défaite. Selon Sport, les dirigeants du FC Barcelone ont décidé de porter l’affaire devant l’instance européenne. Leur cible : une animation déployée par les supporters parisiens avant le coup d’envoi.

Dans les tribunes du Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris a dévoilé un immense tifo accompagné du slogan « Massacre à la parisienne ». La fresque représentait un personnage masqué, vêtu d’un maillot du PSG et tenant une tronçonneuse, en train de s’attaquer à l’écusson du FC Barcelone.

La mise en scène faisait référence au film d’horreur Massacre à la tronçonneuse. Une provocation visuelle assumée, destinée à marquer les esprits avant ce choc européen entre deux grands rivaux. Mais ce qui pouvait être perçu par les supporters parisiens comme une démonstration d’intimidation sportive n’a pas du tout été apprécié par leurs homologues catalans.

Le FC Barcelone a saisi l’UEFA

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone souhaite signaler officiellement le tifo à l’UEFA et exprimer son mécontentement. La démarche vise donc le contenu de cette animation, et non le résultat du match ou une décision arbitrale. D’après La Vanguardia, le club catalan a également demandé le retrait d’autres banderoles portant des insultes envers le Barça. Des chants hostiles ont aussi été signalés pendant la rencontre. Ces éléments pourraient alimenter la démarche du club auprès des représentants de l’instance européenne.

La plainte annoncée ouvre désormais la voie à une éventuelle réaction de l’UEFA. Pour autant, aucune sanction contre le PSG n’a été annoncée à ce stade. La suite dépendra notamment de l’examen des faits et des suites que l’instance européenne décidera de leur donner.

Le tifo a par ailleurs été validé en amont par la direction parisienne, selon So Foot. Ce détail pourrait rendre le dossier encore plus sensible si l’UEFA décide d’étudier les responsabilités entourant son déploiement. Cette polémique ajoute un nouvel épisode à la rivalité entre le PSG et le FC Barcelone, déjà marquée par plusieurs confrontations européennes mémorables.