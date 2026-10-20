PSG, FC Barcelone : Lucas Hernandez savoure son pari gagnant sans s’enflammer

Titularisé à la surprise générale face au FC Barcelone (4-2), Lucas Hernandez a répondu présent dans un rôle de latéral gauche particulièrement exposé. Buteur et solide face à Lamine Yamal, le défenseur du PSG a raconté sa soirée au micro de Canal+.

Le pari de Luis Enrique a payé

On vous en parlait dans nos notes de PSG – FC Barcelone : Lucas Hernandez a été désigné homme du match par notre rédaction après la victoire parisienne. La réaction du champion du monde, recueillie après la rencontre, apporte désormais un nouvel éclairage sur cette performance inattendue.

En l’absence de Nuno Mendes, Luis Enrique a choisi d’installer Hernandez sur le côté gauche, alors que Warren Zaïre-Emery était attendu pour contenir Lamine Yamal. Un choix risqué sur le papier, le Français n’ayant plus débuté un match de Ligue des champions depuis deux ans.

Pendant les 78 minutes passées sur le terrain, l’ancien du Bayern Munich a pourtant harcelé l’ailier barcelonais et l’a souvent isolé du reste de ses partenaires. Il a ensuite marqué le deuxième but du PSG d’une tête rageuse, comme le souligne également Foot Mercato dans son récit de la soirée.

« Aujourd’hui, ça a payé »

Habituel remplaçant, Hernandez assure ne pas avoir ressenti de pression particulière au moment d’apprendre sa titularisation. « Comme chaque jour avant chaque match, le coach donne la composition. C’est là qu’il m’a dit que j’allais débuter le match », a-t-il expliqué sur Canal+.

Le défenseur parisien a surtout insisté sur son état d’esprit : « Comme toujours, je donne mon maximum. Il y a de meilleures soirées que d’autres mais cette envie de tout donner, je n’ai jamais perdu ça et aujourd’hui, ça a payé. » Une réponse forte alors que son temps de jeu était jusque-là limité.

Vous cherchez le joueur des grands matchs ? Désiré Doué répond présent avec le PSG comme avec l’équipe de France. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2112655371726725296

Un troisième but, mais aucune euphorie

L’UEFA a finalement attribué le trophée d’homme du match à Désiré Doué, qualifié de « joueur extraordinaire » par Hernandez. Le latéral gauche pouvait toutefois lui aussi y prétendre après avoir inscrit son troisième but sous le maillot parisien en 114 rencontres.

« C’est vrai que je ne suis pas habitué à marquer beaucoup de buts. J’ai eu de la chance ce soir avec ce corner », a reconnu le Français. Malgré la portée de ce succès contre le Barça, il refuse de s’emballer : « Ça reste un match de poule même si c’est important pour montrer quel genre d’équipe on est. Il va falloir continuer. »