Lamine Yamal (FC Barcelone, 19 ans) ne traverse pas sa meilleure période sur le plan statistique.
Le FC Barcelone a connu un début de rencontre compliqué dimanche dernier face à Villarreal. Et Lamine Yamal (19 ans) n’a pas réussi à inverser la tendance sur penalty.
Yamal manque trop souvent sa cible au FC Barcelone
Fauché dans la surface après une accélération solitaire, le jeune international espagnol a décidé de se faire justice lui-même. Mais sa tentative a terminé sur le poteau. Un nouvel échec qui fait ressortir une statistique préoccupante pour le numéro 10 catalan : il a manqué trois de ses sept derniers penalties. Un bilan qui commence à peser, alors que le Barça a besoin de joueurs fiables dans les moments décisifs.
FC Barcelone en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|1
|FC Barcelone
|13
|+36
|36
|2
|Atleti
|14
|+17
|34
|3
|Real Madrid
|14
|+21
|33
|4
|Real Betis
|14
|+4
|27
|5
|Real Sociedad
|13
|0
|22
|6
|Santander
|14
|-10
|20
1er sur 20 · 12V 0N 1D
VVVVV
Deportivo–FC Barcelone
· Liga J14
18,00N5,2521,22Cotes PMU
FC Barcelone–Atleti
· Liga J23
FC Barcelone–Celta
· Liga J15
- VSabah FK 1-4 FC Barcelone
- VFC Barcelone 3-2 Villarreal
- VAtleti 1-2 FC Barcelone
La comparaison avec Raphinha est particulièrement frappante. Présent sur la pelouse au moment de l’action, le Brésilien du FC Barcelone effectuait son retour après une blessure. Et ses statistiques dans l’exercice sont tout simplement remarquables : 21 penalties transformés sur ses 21 dernières tentatives.
Hansi Flick va devoir trancher au FC Barcelone
L’écart de réussite entre les deux joueurs est donc considérable. D’un côté, Yamal enchaîne les occasions manquées ; de l’autre, Raphinha affiche une régularité presque parfaite. Cette différence pourrait rapidement relancer le débat sur la hiérarchie des tireurs au FC Barcelone.
Hansi Flick devra-t-il maintenir sa confiance à Lamine Yamal ou confier davantage cette responsabilité à Raphinha ? À l’approche du match contre La Corogne, programmé à 16h15, la question mérite d’être posée. Le technicien allemand pourrait être tenté de privilégier la réussite actuelle du Brésilien, même si aucune décision concernant le prochain tireur n’est annoncée.