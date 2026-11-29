Lamine Yamal (FC Barcelone, 19 ans) ne traverse pas sa meilleure période sur le plan statistique.

Le FC Barcelone a connu un début de rencontre compliqué dimanche dernier face à Villarreal. Et Lamine Yamal (19 ans) n’a pas réussi à inverser la tendance sur penalty.

Yamal manque trop souvent sa cible au FC Barcelone

Fauché dans la surface après une accélération solitaire, le jeune international espagnol a décidé de se faire justice lui-même. Mais sa tentative a terminé sur le poteau. Un nouvel échec qui fait ressortir une statistique préoccupante pour le numéro 10 catalan : il a manqué trois de ses sept derniers penalties. Un bilan qui commence à peser, alors que le Barça a besoin de joueurs fiables dans les moments décisifs.

FC Barcelone en ce moment Classement Liga # Équipe J Diff Pts 1 FC Barcelone 13 +36 36 2 Atleti Atleti 14 +17 34 3 Real Madrid 14 +21 33 4 Real Betis Real Betis 14 +4 27 5 Real Sociedad Real Sociedad 13 0 22 6 Santander Santander 14 -10 20 1er sur 20 · 12V 0N 1D VVVVV Prochain match Deportivo– FC Barcelone dim 29 Nov · 16:15 · Liga J14 1 8,00 N 5,25 2 1,22Cotes PMU FC Barcelone– Atleti mer 2 Déc · 21:30 · Liga J23 FC Barcelone– Celta sam 5 Déc · 21:00 · Liga J15 Derniers résultats V Sabah FK 1-4 FC Barcelone 25 Nov

V FC Barcelone 3-2 Villarreal 22 Nov

V Atleti 1-2 FC Barcelone 8 Nov

La comparaison avec Raphinha est particulièrement frappante. Présent sur la pelouse au moment de l’action, le Brésilien du FC Barcelone effectuait son retour après une blessure. Et ses statistiques dans l’exercice sont tout simplement remarquables : 21 penalties transformés sur ses 21 dernières tentatives.

Hansi Flick va devoir trancher au FC Barcelone

L’écart de réussite entre les deux joueurs est donc considérable. D’un côté, Yamal enchaîne les occasions manquées ; de l’autre, Raphinha affiche une régularité presque parfaite. Cette différence pourrait rapidement relancer le débat sur la hiérarchie des tireurs au FC Barcelone.

Hansi Flick devra-t-il maintenir sa confiance à Lamine Yamal ou confier davantage cette responsabilité à Raphinha ? À l’approche du match contre La Corogne, programmé à 16h15, la question mérite d’être posée. Le technicien allemand pourrait être tenté de privilégier la réussite actuelle du Brésilien, même si aucune décision concernant le prochain tireur n’est annoncée.