João Félix ne devrait pas retrouver le FC Barcelone dans un avenir proche. Al-Nassr compte prolonger automatiquement son attaquant portugais, une décision qui va également coûter cher au club saoudien.

Al-Nassr ferme la porte au Barça

Depuis plusieurs mois, João Félix nourrit l’envie de revenir au FC Barcelone, où il avait été prêté lors de la saison 2023-2024. Des discussions ont bien eu lieu durant l’été, mais Al-Nassr n’a jamais ouvert la porte à un départ de l’international portugais.

La position du club de Riyad serait désormais encore plus ferme. Selon les informations d’Arriyadiyah, relayées par Foot Mercato, Al-Nassr va activer l’option permettant de prolonger automatiquement João Félix jusqu’en juin 2029, soit deux années supplémentaires.

Ce nouveau rebondissement éloigne donc sérieusement l’attaquant de 27 ans de la Catalogne. Le Portugais avait pourtant déjà connu un passage sous le maillot du Barça, sans que le club blaugrana ne parvienne ensuite à le conserver définitivement.

João Félix s’épanouit à Riyad

Malgré ses envies de retour en Europe, João Félix aurait bien accueilli cette prolongation. L’ancien joueur de Benfica et de l’Atlético de Madrid apprécierait sa vie à Riyad ainsi que la stabilité trouvée depuis son arrivée en Arabie saoudite.

Ses performances plaident également en faveur de la continuité. Sous les couleurs d’Al-Nassr, le Portugais totalise 8 buts et 11 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan qui lui permet de conserver une place régulière avec la Seleçao.

Dans le même temps, le FC Barcelone continue d’être associé à d’autres profils offensifs. Yassir Zabiri, attaquant marocain de 21 ans, souhaiterait notamment rejoindre le club catalan, même si aucun accord n’a encore été trouvé.

Yassir Zabiri serait déterminé à rejoindre le FC Barcelone. L’opération pourrait se conclure autour de 20 M€, mais aucun accord n’a encore été trouvé. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125289880557105597

Un nouveau chèque de 20 M€ pour Chelsea

La décision d’Al-Nassr aura aussi une conséquence financière importante. En activant les deux années supplémentaires du contrat de João Félix, le club saoudien devra verser 20 M€ de plus à Chelsea dans le cadre de l’accord conclu lors du transfert de l’été 2025.

La transaction globale atteindrait ainsi environ 50 M€. Un investissement conséquent, qui confirme la volonté d’Al-Nassr de bâtir dans la durée avec João Félix. Sauf nouveau changement de cap, le dossier de son retour au Barça est donc repoussé à une échéance lointaine.