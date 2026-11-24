De retour dans le onze du FC Barcelone après une longue blessure, Frenkie de Jong n’a pas oublié les critiques reçues pendant sa convalescence. Le milieu néerlandais a tenu à répondre tout en soulignant le soutien constant du club catalan.

Un retour progressif après une longue absence

Longuement blessé pendant la première partie de saison, Frenkie de Jong retrouve peu à peu ses sensations sous le maillot du FC Barcelone. Le milieu de terrain de 29 ans a notamment participé au Clásico face au Real Madrid et compte désormais cinq apparitions depuis son retour à la compétition.

Le Néerlandais reprend progressivement sa place dans le onze blaugrana, sans brûler les étapes. Une bonne nouvelle pour le Barça, qui peut à nouveau s’appuyer sur sa qualité technique et sa capacité à orienter le jeu. Son retour intervient également après plusieurs mois d’interrogations autour de sa situation, alors qu’un accord avec De Jong avait déjà été évoqué.

De Jong répond directement aux critiques

Son absence n’a pas empêché les commentaires de se multiplier. Régulièrement remis en question pendant sa convalescence, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a profité de son retour sur les terrains pour mettre les choses au clair.

« Je l’ai dit à maintes reprises. Je pense que les moments où les gens me remettent en question sont ceux où je ne joue pas. Quand j’étais blessé, le retour a été difficile, mais tout le club m’a soutenu. J’essaie de prendre du plaisir à jouer au football », a-t-il déclaré.

Une sortie qui traduit surtout le soulagement du milieu néerlandais. De Jong, dont le parcours et les débuts sont retracés sur sa fiche biographique, préfère désormais se concentrer sur le terrain plutôt que sur les débats entourant son statut.

Le PSG désigné comme favori en Europe

De retour au premier plan, Frenkie de Jong n’a pas seulement évoqué sa situation personnelle. Il a également affiché les ambitions européennes du Barça, tout en plaçant le PSG devant les autres concurrents dans la course à la Ligue des Champions.

Frenkie de Jong voit le PSG comme le favori en Ligue des Champions après ses deux derniers titres et sa victoire face au Barça cette saison. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2125264007472791858

Ce constat ne réduit pas les ambitions catalanes. Il souligne plutôt le chemin qu’il reste à parcourir pour rivaliser avec le tenant du titre, dans une compétition où le moindre détail peut peser lourd.

Le Barça retrouve une option majeure

Pour le FC Barcelone, l’essentiel reste de pouvoir compter durablement sur De Jong. Ses cinq matches disputés depuis son retour constituent une première étape, mais son temps de jeu et son influence devront encore progresser au fil des semaines.

Soutenu en interne malgré une période délicate, le Néerlandais semble avoir tourné la page de sa convalescence. Sa réponse aux critiques est désormais claire : c’est sur le terrain qu’il entend retrouver du plaisir et faire taire les doutes.