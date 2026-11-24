En manque de temps de jeu à Manchester United, Ayden Heaven envisage de changer d’air dès le prochain mercato hivernal. Le FC Barcelone surveille la situation du jeune défenseur anglais, également suivi par Fulham.

Heaven s’interroge sur son avenir à Manchester United

Arrivé à Manchester United en février 2025 en provenance d’Arsenal, Ayden Heaven avait rapidement trouvé sa place chez les Red Devils. Le défenseur central gaucher a disputé 17 rencontres de Premier League la saison dernière, confirmant les premiers espoirs placés en lui.

Mais sa situation a progressivement changé au fil des mouvements sur le banc mancunien. Régulièrement utilisé par Ruben Amorim, puis moins sollicité durant le passage de Michael Carrick, Heaven n’a pas participé à la première rencontre de Mauricio Pochettino face à Liverpool (4-0).

Selon les informations relayées par Top Mercato, le joueur de 20 ans redoute que le technicien argentin privilégie désormais des éléments plus expérimentés. Une perspective préoccupante alors que Manchester United, 19e du championnat, traverse une période sportive particulièrement délicate.

Un prêt privilégié dès le mois de janvier

Dans ce contexte, l’international anglais chez les jeunes serait ouvert à un départ lors du mercato de janvier. Sa priorité irait vers un prêt afin de retrouver des minutes et de poursuivre sa progression. L’hypothèse d’un transfert définitif ne serait toutefois pas totalement écartée.

Estimé à 30 M€, Heaven reste un élément prometteur de l’effectif mancunien. Le budget limité de Manchester United cet hiver pourrait également pousser sa direction à privilégier une opération temporaire plutôt qu’une vente précipitée.

Fulham fait partie des formations attentives à son évolution. Le club londonien avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il avait décidé de quitter Arsenal, avant que le jeune défenseur ne choisisse finalement la direction d’Old Trafford.

Le Barça multiplie les pistes pour 2027

Le FC Barcelone avait lui aussi approché Heaven à l’époque. Le champion d’Espagne n’aurait pas abandonné cette piste, d’autant que le profil du Mancunien répond à plusieurs besoins identifiés par Hansi Flick. Défenseur central gaucher, l’Anglais peut également dépanner dans le couloir gauche.

Yassir Zabiri souhaiterait lui aussi rejoindre le FC Barcelone. L’opération pourrait atteindre 20 M€, mais aucun accord n’a encore été trouvé. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125289880557105597

Cette autre piste illustre l’activité du Barça en vue des prochaines fenêtres de recrutement. Pour Heaven, le club catalan devra néanmoins composer avec Fulham et surtout convaincre Manchester United, qui s’intéresse de son côté au profil d’Alejandro Balde.

Un profil qui coche deux cases en Catalogne

Hansi Flick souhaite renforcer l’axe défensif ainsi que le poste de latéral gauche en 2027. La polyvalence de Heaven constitue donc un argument de poids pour le Barça, qui suit toujours avec attention les jeunes joueurs à fort potentiel malgré ses contraintes financières.

Un prêt pourrait permettre aux différentes parties de trouver un terrain d’entente dès janvier. Heaven récupérerait du temps de jeu, tandis que Manchester United conserverait la maîtrise de l’avenir d’un défenseur encore sous contrat et considéré comme l’un de ses éléments les plus prometteurs.