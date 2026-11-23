La cote de Yassir Zabiri continue de grimper au Racing Santander. Prêté par le Stade Rennais, l’attaquant marocain aurait désormais tapé dans l’œil du FC Barcelone, qui pourrait accélérer dans les prochains mois.

Le Barça entre dans la danse pour Zabiri

On vous en parlait dimanche : le Stade Rennais tient déjà un joueur estimé à 20 M€ pour la saison prochaine. Mais le dossier Yassir Zabiri vient de prendre une nouvelle dimension avec l’apparition d’un prétendant de poids.

Selon les informations relayées par Top Mercato, à partir des révélations du journaliste José Alvarez dans l’émission El Chiringuito, le FC Barcelone s’intéresse de près à l’attaquant marocain de 21 ans. Le profil du Rennais serait considéré comme une option offensive séduisante et encore accessible financièrement par le club catalan.

Une valeur qui a déjà doublé

Recruté par le Stade Rennais en février dernier pour 10 M€, Zabiri a été prêté pour toute la saison au Racing Santander, sans option d’achat. Loin de la Bretagne, le jeune buteur explose avec 11 réalisations en 13 rencontres de championnat, auxquelles s’ajoute une passe décisive.

Acheté autour de 9 M€, Yassir Zabiri est désormais estimé à environ 20 M€. Prêté sans option d’achat à Santander, il reste suivi de près par Rennes. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124800120554410222

Ses chiffres confirment son efficacité. En 889 minutes, l’international marocain a tenté 33 tirs, dont 18 cadrés, pour une précision de 55 %. Son total de 11 buts dépasse très largement ses 6,0 expected goals, signe d’une réussite maximale devant les cages adverses.

Rennes face à un choix important

Le Stade Rennais reste en contact avec son joueur et suit attentivement ses performances en Espagne. Franck Haise avait d’ailleurs évoqué, il y a quelques semaines, la possibilité de voir un jour son attaquant évoluer au FC Barcelone ou au Real Madrid. Ipswich et Leeds auraient également manifesté leur intérêt.

La nouvelle concurrence barcelonaise pourrait désormais placer les dirigeants bretons face à un choix. Une vente rapide autour de 20 M€ offrirait déjà une plus-value conséquente, quelques mois seulement après son arrivée. Mais Rennes peut aussi patienter, récupérer Zabiri au terme de son prêt et miser sur une nouvelle hausse de sa cote.

Le principal intéressé rêverait pour sa part de rejoindre le Barça et serait disposé à pousser pour un départ en cas d’offre concrète. Sous contrat avec Rennes, il laisse donc au club breton une position favorable pour négocier, cet hiver ou l’été prochain.