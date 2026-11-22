Le FC Barcelone affrontera Villarreal ce dimanche avec plusieurs absences à signaler du côté du Sous-marin jaune.

Le FC Barcelone reçoit ce dimanche (14h) Villarreal, à l’occasion de la 13e journée de Liga. Après avoir conforté leur place de leader du championnat espagnol grâce à leur victoire sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-2) avant la trêve internationale, les Blaugrana voudront poursuivre sur leur lancée face au Sous-marin jaune, seulement huitième au classement après 12 journées. Une rencontre importante pour les hommes d’Hansi Flick, qui auront l’occasion de consolider leur première place devant leur public. Et à quelques heures du coup d’envoi, l’entraîneur allemand peut se réjouir de plusieurs bonnes nouvelles en provenance de Villarreal.

Quatre forfaits à Villarreal avant le Barça

En effet, Villarreal se présentera au FC Barcelone avec un effectif diminué. Quatre joueurs manqueront à l’appel pour ce déplacement en Catalogne : Juan Foyth, Alberto Moreno, Ilias Akhomach et Alassane Diatta. Des absences qui constituent un véritable casse-tête pour l’entraîneur du Sous-marin jaune, contraint de revoir certaines de ses options, aussi bien défensives qu’offensives. Le forfait d’Ilias Akhomach est notamment à souligner, puisque l’ailier marocain, formé au Barça, ne pourra pas retrouver son ancien club. Celui de Juan Foyth prive également Villarreal d’une solution expérimentée dans son arrière-garde.

Ces quatre forfaits représentent donc autant de bonnes nouvelles pour Hansi Flick et le FC Barcelone, qui pourraient profiter des difficultés d’effectif de leur adversaire pour faire la différence. D’autant que les Catalans abordent cette rencontre avec l’ambition de poursuivre leur série de bons résultats et de conforter leur fauteuil de leader de Liga. Mais malgré ces absences, les Blaugrana devront se méfier d’une équipe de Villarreal déterminée à créer la surprise et à se rapprocher des places européennes. Une victoire permettrait au Barça de confirmer sa bonne dynamique et de poursuivre sa marche en avant dans la course au titre.