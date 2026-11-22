Voici le groupe convoqué par l’entraîneur de l’OM, Bruno Genesio, pour la réception ce dimanche (20h45) du Mans.

Remonté à la quatrième place du classement avant la trêve internationale de novembre, l’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche (20h45) Le Mans, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Sur une excellente dynamique de cinq victoires consécutives en championnat, les Phocéens tenteront de poursuivre leur série face aux Manceaux, seulement 15es et premiers non-relégables. Un succès permettrait aux hommes de Bruno Genesio de réaliser une très belle opération au classement en s’emparant de la deuxième place, derrière le Paris Saint-Germain. Et à quelques heures du coup d’envoi, l’entraîneur marseillais a reçu une bonne nouvelle concernant son effectif.

Højbjerg finalement présent dans le groupe de l’OM !

Pour cette rencontre, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 22 joueurs, avec seulement trois absents à signaler : Derek Cornelius et Emerson, tous deux blessés, ainsi que Faris Moumbagna, toujours écarté. Mais la principale information concerne Pierre-Emile Højbjerg. Annoncé incertain ces derniers jours en raison d’une maladie, le milieu de terrain danois figure finalement dans le groupe retenu par l’entraîneur olympien. Une excellente nouvelle pour l’OM, qui pourra donc compter sur l’un de ses cadres de l’entrejeu pour cette affiche face au Mans. Reste désormais à savoir si l’international danois sera suffisamment remis pour débuter la rencontre.

Le groupe de l’OM : De Lange, Gomis, Vermot – Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Koum, U. Garcia, B. Meïté, Weah – Abdelli, A. Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi – Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Paixão.