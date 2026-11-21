Longtemps freiné par les blessures, Tanguy Nianzou retrouve progressivement le rythme sous le maillot du LOSC. Le défenseur de 24 ans explique comment le club nordiste a profondément modifié son quotidien, sans pour autant s’estimer revenu à son meilleur niveau.

Un accompagnement qui change tout à Lille

Arrivé cet été après des passages au PSG, au Bayern Munich et au Séville FC, Tanguy Nianzou avait besoin de retrouver de la continuité. Son opération du quadriceps en Espagne l’avait notamment plongé dans une période délicate. « À ce moment-là, on va dire que j’étais très bas au niveau mental et c’était compliqué. Heureusement qu’il y avait ma famille qui était à côté de moi, qui a pu m’aider », a-t-il reconnu en conférence de presse.

Le LOSC a donc choisi de ne pas brûler les étapes avec l’ancien défenseur formé au PSG. D’abord placé en retrait du groupe afin de combler son retard physique, le Français a bénéficié d’un programme individualisé. Nutrition, hydratation et sommeil : son environnement a été entièrement repensé par le staff médical lillois.

Des chiffres encourageants, mais encore contrastés

Avec quatre matchs de Ligue 1 disputés en intégralité cette saison, Nianzou commence à enchaîner. Les données relayées par Morning Foot confirment que ses qualités techniques sont toujours présentes. Le défenseur se situe au 95e centile pour la précision des passes et au 89e pour les courses progressives.

Ses indicateurs physiques appellent toutefois à la prudence. Nianzou figure seulement au 5e centile pour la distance parcourue, au 4e concernant la vitesse maximale et au 8e pour la distance effectuée en sprint. Des données à relativiser en raison de son rôle et de son faible temps de jeu cumulé.

Le club nordiste continue parallèlement de surveiller des éléments prometteurs pour renforcer son effectif.

Le LOSC concurrence le Barça, le Bayern et Dortmund pour Jordan Arnolin. Le milieu de 18 ans a impressionné avec les U19 du Portugal face à l’Allemagne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122730231786049620

Ancelotti apprécie déjà son leadership

Davide Ancelotti se montre satisfait de la montée en puissance de son défenseur. L’entraîneur du LOSC souligne sa continuité à l’entraînement, mais également ses qualités de leader sur et en dehors du terrain. Un apport précieux dans un secteur où la concurrence reste importante.

Nianzou, lui, conserve un discours mesuré. « Je pense qu’il y a toujours matière à pouvoir progresser, toujours matière à pouvoir prendre du rythme. Je prends les matchs qui viennent. Dire que je suis en forme ne serait pas le bon terme. » À 24 ans, le pur produit de la formation parisienne retrouve surtout le plaisir d’enchaîner, dans un cadre qui semble enfin adapté à sa reconstruction.