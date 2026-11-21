Privé de Tiago Santos pour une longue durée, le LOSC s’appuie sur Nathan Ngoy dans un rôle inhabituel. Davide Ancelotti assume pleinement ce choix, même si le défenseur belge doit encore corriger plusieurs détails.

Ngoy s’installe dans le couloir droit

La blessure de Tiago Santos a obligé Davide Ancelotti à revoir ses plans. Depuis octobre, l’entraîneur du LOSC alterne entre Maxima Goffi (19 ans) et Nathan Ngoy (23 ans) au poste d’arrière droit. Une adaptation qui peut surprendre puisque l’international belge évolue naturellement dans l’axe.

Arrivé à Lille en 2026, comme le rappelle l’annonce de sa signature au LOSC, Ngoy est rapidement devenu un élément important de la défense des Dogues. Son mois de novembre confirme cette montée en puissance : il a offert la victoire aux siens à Rennes (1-2), avant d’inscrire son premier but avec la Belgique pour sa quatorzième sélection.

Ancelotti séduit par son intelligence tactique

Davide Ancelotti n’est pas surpris par la réussite de son défenseur dans le couloir. Le technicien italien met surtout en avant sa capacité à comprendre les situations. « Nathan interprète le poste d’arrière de manière intelligente », explique-t-il dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.

Ce repositionnement répond avant tout à une recherche d’équilibre. Ngoy apporte de la sécurité grâce à son marquage préventif et à sa solidité dans les duels défensifs. « Techniquement, physiquement et mentalement, c’est un joueur de très haut niveau », estime Ancelotti, qui rappelle également son importance dès la saison dernière.

Le LOSC concurrence notamment le Barça, le Bayern et Dortmund dans le dossier Jordan Arnolin, milieu portugais de 18 ans. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122730231786049620

Des repères encore à acquérir

Tout n’est toutefois pas parfait. À Rennes, Nathan Ngoy avait lui-même reconnu avoir connu quelques difficultés avant de devenir le héros de la rencontre. Son entraîneur attend encore des progrès dans sa position corporelle lors des renversements et des changements de côté.

Le Belge doit également mieux lire certaines séquences, notamment lorsqu’il se retrouve opposé à un piston plutôt qu’à un simple joueur excentré. Ancelotti ne s’en inquiète pas : « Il n’est pas arrière droit. C’est normal », a-t-il rappelé avec le sourire.

Un test sérieux face à l’OL

Cette polyvalence constitue une ressource précieuse avant la réception de l’Olympique Lyonnais, programmée ce samedi à 20h45. Lille abordera cette affiche avec le statut de meilleure défense de Ligue 1 et la volonté de préserver cet équilibre.

Ngoy, ménagé après la dernière trêve internationale, ne portera pas seul cette responsabilité. Mais sa faculté à dépanner efficacement dans le couloir offre à Ancelotti une réponse crédible en attendant le retour de Tiago Santos.