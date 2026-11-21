Déjà surveillé par Tottenham, Yaya Fofana voit un deuxième prétendant étranger se positionner avant le choc entre le Stade de Reims et l’ASSE. Le club champenois a toutefois fixé des conditions particulièrement élevées pour son meilleur buteur.

Galatasaray rejoint Tottenham

On vous en parlait vendredi : Tottenham a prévu de superviser Yaya Fofana face aux Verts, ce samedi soir, lors de l’affiche de la 13e journée de Ligue 2. Le dossier prend désormais une nouvelle dimension avec l’arrivée d’un deuxième courtisan étranger.

D’après les informations rapportées par Top Mercato, Galatasaray est également à l’affût. Le leader du championnat turc, engagé cette saison en Ligue des champions, suit donc le milieu offensif ivoirien de 22 ans. La concurrence commence à devenir sérieuse autour du meilleur buteur de Ligue 2.

Les Spurs attendus dans les tribunes

Tottenham reste néanmoins le prétendant le plus concret à ce stade. Les Spurs de Roberto De Zerbi doivent envoyer des recruteurs en Champagne afin d’observer directement Yaya Fofana contre l’ASSE. Une rencontre particulièrement bien choisie puisque les Verts occupent la tête du classement et possèdent plusieurs des joueurs offensifs les plus décisifs du championnat.

Tottenham s’intéresse de très près à Yaya Fofana. Les Spurs vont envoyer des recruteurs pour observer le milieu de Reims face à Saint-Étienne ce samedi. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2123720717480890712

Avec 11 buts en 12 rencontres et 13 implications sur les réalisations rémoises, le natif de Yopougon porte l’attaque champenoise. Il a inscrit à lui seul 45 % des buts du Stade de Reims depuis le début de la saison.

Reims réclame au moins 25 M€

Le rendement de Yaya Fofana dépasse même très largement ses statistiques attendues. Avec 11 buts pour 4,9 expected goals, il affiche une différence de +6,1, la plus importante de Ligue 2. Le numéro 8 rémois a cadré 19 de ses 37 tentatives, trouvant le chemin des filets à onze reprises.

Reims n’entend pourtant pas ouvrir la porte à un départ sec en janvier. Une vente hivernale pourrait seulement être étudiée si l’acheteur acceptait de laisser le joueur en prêt en Champagne jusqu’à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2030 et valorisé autour de 5 M€, Yaya Fofana ne devrait pas être cédé pour moins de 25 M€.

La venue des recruteurs londoniens et l’intérêt de Galatasaray placent ainsi le choc face à l’ASSE sous une lumière supplémentaire. Une nouvelle prestation décisive contre les Verts pourrait encore faire grimper les enchères avant le mercato de janvier.