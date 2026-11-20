En déplacement à Reims ce samedi, l’ASSE pourrait se retrouver au cœur d’une grosse actualité mercato : Tottenham va superviser Yaya Fofana, le milieu de terrain rémois particulièrement convoité.

Le match entre le Stade de Reims et l’ASSE pourrait se jouer sous les yeux de recruteurs prestigieux. Selon les informations exclusives de Foot Mercato, Tottenham s’intéresse de très près à Yaya Fofana et prévoit d’envoyer des observateurs ce samedi pour suivre sa prestation face aux Verts.

Une situation qui donne une dimension supplémentaire à cette rencontre pour les Stéphanois. Car ils pourraient bien croiser la route de l’une des attractions du prochain mercato hivernal.

L’ASSE face à un joueur qui vaut déjà plus de 25 millions d’euros

À 22 ans, Yaya Fofana réalise un début de saison particulièrement impressionnant avec le Stade de Reims. Le milieu de terrain ivoirien passé par le RC Lens (2022-2023) affiche déjà 10 buts et 2 passes décisives en 12 rencontres de Ligue 2. Des statistiques qui attirent logiquement l’attention de plusieurs clubs, dont Tottenham.

Les Spurs seraient particulièrement séduits par son profil et souhaitent donc l’observer de plus près lors de la réception de l’ASSE. Une belle vitrine pour le joueur, qui aura l’occasion de se mesurer à un concurrent ambitieux dans un match important.

Un transfert XXL envisagé dès cet hiver ?

Le Stade de Reims ne compte toutefois pas brader son joueur. Toujours selon Foot Mercato, le club champenois ferme la porte à un départ sec en janvier. Une vente accompagnée d’un prêt de six mois pourrait néanmoins être étudiée. Pour convaincre les dirigeants rémois, Tottenham devra surtout mettre le prix. Reims réclamerait plus de 25 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain.

Côté stéphanois, l’enjeu reste évidemment sportif : réussir un gros résultat en Champagne. Mais les Verts pourraient aussi servir de juge de paix pour un joueur dont la cote ne cesse de grimper. Yaya Fofana sera donc particulièrement attendu ce samedi, aussi bien par les supporters de l’ASSE que par les observateurs anglais.