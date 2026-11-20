Et si l’ASSE avait réalisé l’un de ses plus jolis coups sur le marché des transferts ? À la veille du déplacement périlleux à Reims, Ian Cathro n’a pas tari d’éloges sur Aaron Csongvai. Devenu indispensable dans l’entrejeu stéphanois, l’international hongrois a complètement séduit son entraîneur, au point que ce dernier a tenu à féliciter publiquement la cellule de recrutement des Verts. Une sortie particulièrement forte qui confirme la réussite de Kilmer Sports sur ce dossier !

Le mercato de l’ASSE continue de livrer de belles surprises ! Si certains renforts ont eu besoin de temps pour trouver leurs marques, Aaron Csongvai s’est rapidement imposé comme l’une des valeurs sûres de l’effectif stéphanois. À 26 ans, le milieu de terrain hongrois est devenu une pièce essentielle du dispositif d’Ian Cathro, qui apprécie particulièrement son intelligence tactique et sa capacité à répondre aux exigences du football qu’il souhaite mettre en place.

De retour de sélection ce jeudi, Csongvai a été au centre des discussions lors de la conférence de presse précédant le choc face au Stade de Reims. Et son entraîneur n’a pas caché sa satisfaction devant les médias.

« Aaron, depuis son arrivée, fait vraiment du très bon boulot. Il s’est adapté vraiment très rapidement », a notamment souligné Ian Cathro, insistant également sur la maturité d’un joueur parfaitement préparé à relever le défi stéphanois.

Une adaptation express qui fait aujourd’hui de Csongvai l’un des hommes forts des Verts.

Cathro remercie publiquement les recruteurs de l’ASSE !

Mais le plus intéressant est venu quelques instants plus tard. Interrogé sur les qualités de son milieu hongrois, Ian Cathro a tenu à adresser un véritable hommage aux dirigeants et à la cellule de recrutement de l’ASSE.

« Je suis très content et très satisfait du travail que nos recruteurs et que le club ont fait sur la venue d’Aaron. Je suis reconnaissant d’avoir un joueur comme ça à ma disposition », a confié le technicien écossais.

Des déclarations particulièrement fortes, qui sonnent comme une véritable validation du travail réalisé en interne. Car au-delà des qualités individuelles du Hongrois, c’est surtout la pertinence de son recrutement qui séduit Cathro.

Csongvai possède exactement les caractéristiques recherchées pour son projet de jeu. Capable d’organiser les premières relances, de sécuriser l’entrejeu et de compenser les déséquilibres collectifs, il remplit un rôle crucial dans le fonctionnement de l’équipe.

« Il a la responsabilité de l’équilibre de l’équipe, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon », a d’ailleurs expliqué son entraîneur.

Un véritable homme de l’ombre dont l’importance ne se mesure pas uniquement à ses statistiques.

Une inquiétude malgré tout avant Reims ?

Mais si Ian Cathro est particulièrement satisfait de son joueur, une préoccupation commence malgré tout à émerger. Et elle pourrait devenir importante dans les prochaines semaines.

Car Aaron Csongvai enchaîne les rencontres depuis de longs mois. Le milieu hongrois a commencé sa saison dès janvier dernier, avant de rejoindre le championnat français. Une situation qui pourrait finir par peser physiquement sur lui.

« Les deux ou trois prochains mois qui vont venir vont être difficiles à gérer », a reconnu Cathro, rappelant que son joueur pourrait avoir accumulé l’équivalent d’une saison et demie de compétition d’ici la fin de l’exercice.

Le technicien stéphanois souhaite donc éviter toute surcharge inutile et préserver son milieu de terrain, dont il reconnaît également quelques axes de progression, notamment dans la vitesse d’exécution.

À l’approche du choc face à Reims, cette gestion physique pourrait devenir un enjeu important pour l’ASSE. Car Csongvai s’est imposé comme l’un des garants de l’équilibre collectif, et son absence pourrait obliger Cathro à revoir ses plans.

Une chose est certaine : avec Aaron Csongvai, l’ASSE semble avoir trouvé bien plus qu’un simple renfort au milieu de terrain ! En saluant aussi ouvertement le travail de ses recruteurs, Ian Cathro a envoyé un message fort à Kilmer Sports. Reste désormais à préserver ce précieux élément pour qu’il continue de porter les ambitions stéphanoises dans la course à la montée !