À deux jours du choc face au Stade de Reims, Ian Cathro a affiché les ambitions de l’ASSE. Alors que les Verts s’apprêtent à affronter trois équipes du Top 5 de Ligue 2, le technicien écossais veut voir son équipe répondre présent. Avec un seul mot d’ordre : prendre les matchs les uns après les autres.

L’ASSE entre dans une période charnière de sa saison. Après une qualification laborieuse face à Rumilly-Vallières (2-1) en Coupe de France, les Verts retrouvent le championnat avec un déplacement périlleux à Reims, samedi soir (20h). Un choc entre deux prétendants à la montée qui donnera le ton d’une fin d’année 2026 particulièrement relevée, avec Nancy et Pau également au programme.

Présent en conférence de presse, Ian Cathro n’a pas caché l’importance de ce rendez-vous. Mais l’Écossais refuse de se projeter au-delà du déplacement en Champagne.

« On sait que ce samedi, c’est un gros match qui se présente à nous. On va jouer trois équipes du Top 5 lors des trois prochaines journées, mais il ne faut pas regarder plus loin que Reims. On est focus sur Reims. On aborde ce match avec beaucoup de motivation. Chaque chose en son temps ! »

Cathro : « Ce qui m’importe d’abord, c’est qu’on le gagne »

Opposées dans une affiche entre les deux meilleures attaques du championnat, les deux formations pourraient offrir un spectacle de qualité. Mais pour Cathro, l’essentiel est ailleurs.

« Je ne sais pas si ce sera un match spectaculaire entre les deux meilleures attaques du championnat. Ce qui m’importe d’abord, c’est qu’on le gagne. Mais c’est toujours sympa de voir de bons joueurs sur le terrain et on veut être acteurs de beaux matchs de football ! »

Le technicien stéphanois pourra compter sur un groupe presque au complet. Tous les internationaux sont revenus sans blessure, tandis que Tamar Svetlin pourrait réintégrer le groupe. Seul Gautier Larsonneur, dont le retour reste espéré en décembre, manque toujours à l’appel parmi les joueurs majeurs.

Cathro pourrait également réserver une surprise tactique, lui qui n’exclut pas de reconduire une défense à trois, comme en seconde période contre Rumilly. « Je ne suis pas marié à un système, seulement à ma femme ! », a-t-il plaisanté.

Csongvai veut finir 2026 en beauté

Présent lui aussi devant les médias, Aron Csongvai a affiché la même détermination que son entraîneur. Le milieu hongrois mesure l’importance des prochaines échéances, sans vouloir brûler les étapes.

« On s’apprête à disputer trois matchs importants de L2, c’est évident, même si on ne pense d’abord qu’à celui de ce samedi. J’espère qu’on terminera cette année civile sur une bonne note. Mais même après ça, en 2027, il faudra revenir avec de grosses intentions et la même détermination. »

Le message est passé. Face à Reims, l’ASSE veut frapper fort et confirmer ses ambitions dans la course à la montée. Avant d’aborder deux autres rendez-vous décisifs, les Verts entendent surtout réussir leur premier grand test de cette fin d’année.