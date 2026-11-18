Touché au tendon d’Achille depuis la mi-octobre, Tamar Svetlin a fait ce mardi son retour à l’entraînement collectif de l’ASSE à quelques jours du déplacement à Reims.

À quelques jours du choc face au Stade de Reims, comptant pour la 13e journée de Ligue 2, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Ian Cathro, a reçu une excellente nouvelle à l’entraînement. Comme rapporté par nos confrères de Peuple Vert, Tamar Svetlin a effectué ce mardi matin son retour à l’entraînement collectif des Verts, après plusieurs séances individuelles. Une avancée importante pour le coach forézien, qui pourrait bientôt récupérer une solution supplémentaire dans son entrejeu avant une série de rencontres importantes en championnat.

Svetlin se rapproche d’un retour sur les pelouses

Absent depuis quatre matchs en raison d’une douleur au tendon d’Achille, Tamar Svetlin poursuit donc son retour progressif vers la compétition. Touché depuis la mi-octobre, le milieu de terrain slovène avait été contraint de suivre un programme de réathlétisation avant de pouvoir retrouver ses coéquipiers. Sa participation à la séance collective de mardi constitue ainsi une étape encourageante dans sa récupération. Vendredi dernier, Ian Cathro avait d’ailleurs laissé entendre que le retour de son joueur se rapprochait. « Ça ne se mesure plus en mois, mais plutôt en semaines », avait confié le technicien écossais, sans toutefois avancer de date précise. Une prudence qui reste de mise malgré cette évolution positive.

Svetlin trop juste pour Reims ?

Si Tamar Svetlin a retrouvé l’entraînement collectif, sa participation au déplacement de l’ASSE sur la pelouse du Stade de Reims, ce samedi (20h), reste pour le moment incertaine. Le staff médical stéphanois ne devrait prendre aucun risque avec l’international slovène, dont la capacité à enchaîner les séances sera déterminante dans les prochains jours. Son retour à la compétition offrirait néanmoins une solution supplémentaire à Ian Cathro au milieu de terrain, où il pourrait retrouver davantage de concurrence avec Aaron Csongvai, Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber. Une perspective encourageante pour les Verts, qui devront également affronter Nancy et Pau avant la trêve hivernale. Reste désormais à savoir si Tamar Svetlin sera suffisamment rétabli pour réintégrer le groupe dès ce week-end ou s’il devra patienter encore un peu avant de retrouver les terrains.