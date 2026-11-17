Malgré ses deux dernières victoires contre Laval (2-0) et Rumilly-Vallières (2-1), l’ASSE peine à convaincre dans le jeu. À l’approche du déplacement à Reims, samedi soir, Ian Cathro pourrait être tenté de bousculer ses habitudes en abandonnant son 4-4-2 pour une défense à trois. Une option déjà utilisée avec succès en cours de match.

L’ASSE a assuré l’essentiel dimanche en décrochant sa qualification pour le 8e tour de la Coupe de France. Mais que ce fut laborieux ! Face à Rumilly-Vallières, les Stéphanois ont longtemps affiché un visage inquiétant. Amorphes, sans inspiration et incapables de mettre en difficulté une formation pourtant largement à leur portée, ils ont même été menés au score avant de renverser la situation dans le dernier tiers de la rencontre.

Il a fallu deux buts coup sur coup de Ben Old (70e) et Joao Ferreira (72e) pour éviter une énorme désillusion. Deux réalisations qui ont mis en lumière les ajustements tactiques opérés par Ian Cathro.

Old et Ferreira, les grands gagnants du changement de système

À la pause, le technicien écossais a abandonné son traditionnel 4-4-2 pour passer à une défense à trois. Un choix qui a permis à ses latéraux d’évoluer beaucoup plus haut, dans un rôle de pistons. Et le résultat a été probant : Old a égalisé avant d’offrir, deux minutes plus tard, le but de la victoire à Ferreira !

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Cathro utilise cette organisation. À plusieurs reprises, en fin de rencontre, le passage à trois défenseurs centraux avait permis aux Verts de gérer leur avantage. De quoi donner des idées à l’Écossais avant le choc à Reims ? La réflexion mérite néanmoins d’être menée. Depuis la déroute à Guingamp (0-3), les succès contre Laval (2-0) et Rumilly (2-1) n’ont pas vraiment dissipé les doutes. Les Verts semblent stagner, avec des difficultés récurrentes dans la construction et une animation offensive devenue trop prévisible.

Dans une défense à trois, Julien Le Cardinal et Kevin Pedro pourraient être associés à Sohaib Naïr, Chico Lamba ou Nathan Kasia. Maxime Bernauer et Aron Csongvai représentent également des solutions, leur repositionnement pouvant permettre à Mahmoud Jaber de retrouver une place au milieu.

Ballo, Davitashvili et Duffus sous pression

Offensivement, un trio composé d’Augustine Boakye, Jakob Breum et Irvin Cardona pourrait être privilégié. Une telle organisation laisserait en revanche moins de place à Thierno Ballo, en difficulté ces dernières semaines, mais aussi à Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus, qui peinent à lancer leur saison.

Reste que changer de système ne résoudrait pas nécessairement tous les problèmes stéphanois. Le manque de mouvement, les approximations techniques et les difficultés à accélérer le jeu ne disparaîtront pas par un simple ajustement tactique.

Cathro pourrait donc préférer conserver son 4-4-2, tout en gardant la défense à trois comme une arme à dégainer en cours de rencontre. Une solution moins radicale, mais qui a déjà fait ses preuves.

À Reims, l’essentiel sera surtout de retrouver de l’intensité, de la maîtrise et de la créativité. Car plus que le système, c’est bien le contenu des prestations stéphanoises qui doit évoluer.