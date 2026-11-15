France – Turquie : pluie de changements menée par Mbappé dans le onze de Zidane 

Après la défaite face à l’Italie (3-1), l’équipe de France doit l’emporter contre la Turquie, dimanche à Bordeaux (20h45), pour espérer terminer première de son groupe de Ligue des Nations. Avec le retour de Kylian Mbappé, Zinédine Zidane va remodeler son équipe de départ.

Le revers concédé face à la Squadra Azzurra (1-3) a laissé des traces en équipe de France. Au-delà du résultat, la prestation des Français a soulevé plusieurs interrogations, notamment sur l’équilibre collectif et certaines individualités.

Mbappé retrouve sa place, Barcola attendu à gauche

Face à la Turquie d’Arda Güler, les Bleus devront afficher un tout autre visage. Pour cette rencontre décisive, Zinédine Zidane aurait donc décidé de revoir largement ses plans. La principale bonne nouvelle concerne évidemment Kylian Mbappé. Préservé lors de la rencontre contre l’Italie, le capitaine tricolore a retrouvé le chemin de l’entraînement et devrait être disponible pour affronter la sélection turque.

Son retour représente un renfort majeur pour une attaque française qui a manqué de tranchant à San Siro. À ses côtés, Michael Olise devrait conserver sa place sur le côté droit après avoir été titularisé face aux Italiens. En revanche, Désiré Doué pourrait être relégué sur le banc. Selon L’Équipe, Bradley Barcola serait pressenti pour occuper le couloir gauche. Un changement qui apporterait davantage de vitesse et de profondeur à l’animation offensive française.

Zaïre-Emery et Camavinga annoncés titulaires

Les modifications ne concerneraient pas uniquement le secteur offensif. Dans l’entrejeu, Zinédine Zidane préparerait également plusieurs ajustements. D’après les informations de L’Équipe, Rayan Cherki devrait conserver la confiance du sélectionneur, tandis que Warren Zaïre-Emery et Eduardo Camavinga sont attendus dans le onze de départ. Deux profils capables d’apporter de l’intensité, de la projection et une meilleure maîtrise du ballon. Après les difficultés rencontrées contre l’Italie, le milieu de terrain français pourrait ainsi afficher un visage sensiblement différent.

Autre dossier important : la défense centrale. Dayot Upamecano ne sera pas disponible pour cette rencontre. Le défenseur du Bayern Munich a quitté le rassemblement pour des « raisons familiales », après notamment avoir concédé un penalty face à l’Italie. Pour le remplacer, Ibrahima Konaté apparaît comme une solution particulièrement crédible. Le défenseur de Liverpool, en grande forme, postule sérieusement pour retrouver une place de titulaire en équipe de France. Les autres ajustements défensifs restent à surveiller, avec Saël Kumbedi et Andy Diouf susceptibles d’être associés à la réflexion du staff pour les postes sur les côtés de la défense.