RC Lens : coups durs en vue pour Risser Ajorque, cap sur les Bleus pour Thauvin ! 

Si Florian Thauvin est toujours espéré chez les Bleus, ça sent le roussi pour son coéquipier au RC Lens Robin Risser et le Brestois Ludovic Ajorque.

Florian Thauvin pourrait faire son retour en équipe de France. Selon Le Parisien, le capitaine du RC Lens figure parmi les profils envisagés par Zinédine Zidane pour sa deuxième liste. Une perspective encourageante pour l’ancien international, qui espère retrouver la sélection.

Thauvin a encore une chance en Bleus

Un obstacle pourrait toutefois se dresser sur sa route : son âge. Le sélectionneur souhaiterait également miser sur la jeunesse pour construire son groupe. Thauvin devra donc convaincre que son expérience et ses performances méritent une place dans cette nouvelle liste.

La situation paraît plus délicate pour Robin Risser. Toujours selon Le Parisien, le gardien lensois pourrait perdre sa place parmi les trois portiers au profit de Jean Butez. Le dernier rempart de Côme pourrait être récompensé de sa bonne intégration chez les Bleus. Risser serait ainsi menacé pour le poste de troisième gardien. Une mauvaise nouvelle potentielle pour le taulier du RC Lens, qui pouvait espérer profiter de cette nouvelle liste pour poursuivre son aventure en équipe de France.

Ajorque loin derrière Thauvin

Autre joueur dont le nom a circulé ces derniers jours : Ludovic Ajorque. Malgré le lobbying mené autour de l’attaquant brestois pour pousser sa candidature, les résultats du sondage publié par But! sont peu encourageants. Seuls 13,8 % des votants souhaitent voir Ajorque rejoindre les Bleus, contre 72,4 % pour Florian Thauvin.

Un écart considérable qui montre que, dans l’opinion des supporters interrogés, le capitaine du RC Lens part avec une longueur d’avance. La liste de Zinédine Zidane, attendue ce vendredi à 18h, permettra de connaître les choix définitifs du sélectionneur. Thauvin peut encore espérer, tandis que Risser et Ajorque semblent davantage en difficulté.