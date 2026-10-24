RC Lens : un nouveau verdict est tombé pour Udol en équipe de France !

Un sondage révèle le sentiment des supporters du RC Lens sur une éventuelle convocation de Matthieu Udol en équipe de France en novembre.

Auteur de très belles performances sous les couleurs du RC Lens depuis son arrivée à l’été 2025, Matthieu Udol attend toujours sa première convocation en équipe de France. Malgré ses prestations convaincantes avec les Sang et Or, le piston gauche lensois n’avait pas été retenu par Zinédine Zidane lors du premier rassemblement de la saison. L’ancien joueur du FC Metz espère désormais voir son nom apparaître dans la prochaine liste des Bleus, attendue en novembre. Une ambition qu’il a évoquée cette semaine au micro de Canal+ : « À partir du moment où j’aurai fait mon job sur le terrain, je n’aurai pas de regrets », a confié Matthieu Udol, déterminé à poursuivre sur sa lancée pour convaincre le sélectionneur tricolore.

Les supporters du RC Lens ne croient pas à une convocation d’Udol chez les Bleus

Alors que Matthieu Udol rêve de découvrir l’équipe de France, nous avons lancé un sondage sur le compte X de BUT! RC Lens afin de connaître le sentiment des supporters lensois sur ses chances d’être appelé par Zinédine Zidane lors du prochain rassemblement. À la question « Pensez-vous que Matthieu Udol sera convoqué par Zinédine Zidane en équipe de France lors du prochain rassemblement ? », 84,6 % des votants ont répondu « Non », contre seulement 15,4 % qui pensent que le piston gauche du Racing sera retenu. Un verdict particulièrement net, qui témoigne du scepticisme des participants quant à une première sélection de l’ancien Messin dès le mois de novembre.

Autrement dit, plus de huit votants sur dix ne croient pas à une convocation de Matthieu Udol lors du prochain rassemblement des Bleus, tandis qu’à peine un sur six imagine le voir figurer dans la liste de Zinédine Zidane. Un écart considérable de 69,2 points qui illustre le peu d’espoir des répondants de voir le Lensois franchir ce cap à court terme.