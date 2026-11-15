France – Turquie (2-1) : les Bleus se rachètent et s’offrent la première place, les tops et flops

Après sa défaite face à l’Italie, l’équipe de France a retrouvé le chemin de la victoire contre la Turquie (2-1), dimanche soir, et valide sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Les Bleus ont eu chaud, mais ils ont assuré l’essentiel. Trois jours après leur revers contre l’Italie (3-1), les hommes de Zinédine Zidane ont terminé la phase de groupes sur une victoire précieuse face à la Turquie (2-1). Un succès qui leur permet de décrocher la première place du groupe et de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des nations.

Pourtant, tout n’a pas été simple au Stade Atlantique. Malgré une nette domination en première période, les Français ont longtemps buté sur un excellent Berke Özer (7 arrêts au total). Le gardien turc a notamment repoussé plusieurs occasions de Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

Il a finalement fallu attendre la 49e minute pour voir les Bleus débloquer la situation. Sur un corner de Rayan Cherki, Adrien Rabiot a prolongé de la tête avant qu’Emirhan Topçu ne dévie le ballon dans ses propres filets.

La Turquie a cru égaliser quelques minutes plus tard grâce à Arda Güler, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu au début de l’action.

Entré en jeu à la 63e minute à la place de Barcola, Eli Junior Kroupi a ensuite fait la différence. Parfaitement lancé par une superbe ouverture extérieure du pied de Cherki, l’attaquant de Bournemouth a remporté son duel face à Özer à la 80e minute. Il inscrit ainsi son premier but avec l’équipe de France.

Abdulkerim Bardakci a bien réduit l’écart à la 90e minute sur corner, profitant d’un gros oubli défensif français, mais les Bleus ont tenu jusqu’au coup de sifflet final.

Les tops et flops des Bleus

Les tops

Rayan Cherki : le milieu offensif a encore montré toute sa créativité. À l’origine du premier but sur corner, il a surtout délivré une passe exceptionnelle à Eli Junior Kroupi pour le but du break. Une prestation décisive.

le milieu offensif a encore montré toute sa créativité. À l’origine du premier but sur corner, il a surtout délivré une passe exceptionnelle à Eli Junior Kroupi pour le but du break. Une prestation décisive. Eli Junior Kroupi : difficile de rêver meilleurs débuts dans cet exercice. Entré à la 63e, l’attaquant de Bournemouth a apporté de la fraîcheur et surtout inscrit son premier but en sélection. Un coaching gagnant de Zinédine Zidane.

difficile de rêver meilleurs débuts dans cet exercice. Entré à la 63e, l’attaquant de Bournemouth a apporté de la fraîcheur et surtout inscrit son premier but en sélection. Un coaching gagnant de Zinédine Zidane. Lucas Da Cunha : actif dans l’entrejeu, il a participé à la domination française et s’est procuré une belle occasion en fin de rencontre. Son activité et sa capacité à se projeter ont été précieuses, tout comme celles de Rabiot d’ailleurs.

Les flops

Kylian Mbappé : une soirée frustrante. Le capitaine des Bleus a beaucoup tenté, sans parvenir à concrétiser ses occasions. Il a notamment buté sur Berke Özer à la 14e et à la 34e minute, avant de voir son but refusé pour hors-jeu à la 39e. Malgré plusieurs appels intéressants et une activité constante, l’attaquant du Real Madrid a manqué de précision dans le dernier geste. Il a également été contrarié par les interventions du gardien turc, auteur d’une belle prestation. Une soirée sans but pour le capitaine, qui aurait pu se montrer plus décisif.

Le capitaine des Bleus a beaucoup tenté, sans parvenir à concrétiser ses occasions. Il a notamment buté sur Berke Özer à la 14e et à la 34e minute, avant de voir son but refusé pour hors-jeu à la 39e. Malgré plusieurs appels intéressants et une activité constante, l’attaquant du Real Madrid a manqué de précision dans le dernier geste. Il a également été contrarié par les interventions du gardien turc, auteur d’une belle prestation. Une soirée sans but pour le capitaine, qui aurait pu se montrer plus décisif. Ibrahima Konaté : le défenseur français a connu quelques moments de fébrilité. Sa mauvaise transmission vers Eduardo Camavinga en seconde période a notamment offert une énorme occasion à Arda Güler. Son avertissement pour un tirage de maillot n’a rien arrangé.

le défenseur français a connu quelques moments de fébrilité. Sa mauvaise transmission vers Eduardo Camavinga en seconde période a notamment offert une énorme occasion à Arda Güler. Son avertissement pour un tirage de maillot n’a rien arrangé. Bradley Barcola : malgré une activité intéressante, l’ailier parisien a manqué de justesse dans les derniers mètres. Il a notamment perdu son duel face à Özer en première période avant de céder sa place à Kroupi.

malgré une activité intéressante, l’ailier parisien a manqué de justesse dans les derniers mètres. Il a notamment perdu son duel face à Özer en première période avant de céder sa place à Kroupi. La défense française : difficile de passer sous silence les errements défensifs des Bleus. Après plusieurs situations dangereuses concédées, les Français ont encore offert un but à la Turquie en fin de match sur un corner mal défendu.