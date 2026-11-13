RC Lens : le comportement de Risser fait encore débat chez les Bleus

L’attitude de Robin Risser (21 ans) après la cuisante défaite du RC Lens contre Côme fait une nouvelle fois polémique.

Le choix de Zinédine Zidane de rappeler Robin Risser en équipe de France a surpris une partie des observateurs. Le jeune gardien traverse une période particulièrement délicate avec les Sang et Or. La défaite contre Côme, au cours de laquelle il a encaissé neuf buts, a évidemment renforcé les interrogations autour de son niveau actuel.

Une convocation chez les Bleus qui interroge

Pour Dave Appadoo, cette sélection n’est tout simplement pas justifiée au regard des prestations récentes du Lensois. Le journaliste a livré un avis particulièrement sévère sur le plateau de L’Équipe du Soir : « Sa sélection n’a pas beaucoup de sens, il est sur beaucoup de scènes de crimes dans des matches à haut niveau au RC Lens. Et l’équipe de France n’est pas un club de thérapie. Il faut être performant pour arriver en équipe de France. C’est fini les statuts. Et là, moi, Risser je n’aime ni ses performances ni son attitude. »

Une sortie qui illustre le débat autour de la gestion des gardiens en équipe de France. Zinédine Zidane semble vouloir continuer à accompagner certains jeunes profils, mais cette confiance ne convainc pas tout le monde. Pour Appadoo, les convocations doivent avant tout récompenser les performances du moment.

Son attitude contre Ivanovic au RC Lens ne passe toujours pas

Au-delà de ses prestations dans les buts, c’est également le comportement de Risser pendant la rencontre contre Côme qui continue de faire parler. Alors que le RC Lens sombrait à Bollaert, le gardien s’était dirigé vers Franjo Ivanovic après un but encaissé pour lui adresser de vifs reproches, allant jusqu’à le pointer du doigt après avoir traversé le terrain. Cette scène avait déjà suscité de nombreuses réactions. Daniel Riolo avait notamment regretté cette attitude envers un coéquipier qui traversait lui aussi une soirée très difficile.

Dans un contexte aussi humiliant, certains observateurs estimaient que le gardien aurait dû faire preuve de davantage de retenue et de solidarité. Dave Appadoo reprend aujourd’hui cette dimension dans son réquisitoire. En affirmant ne pas apprécier l’attitude du Lensois, il ne limite donc pas ses critiques aux seules erreurs techniques ou aux buts encaissés. C’est aussi la manière dont Risser a réagi pendant le naufrage collectif qui lui pose problème.

Risser doit vite retrouver son meilleur niveau

La situation est d’autant plus délicate que Robin Risser avait impressionné la saison dernière. Son ascension lui avait permis de devenir l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat et de gagner une place dans le paysage de l’équipe de France. Mais la confirmation est toujours une étape difficile, et le portier lensois traverse actuellement une période de doute. Sa présence chez les Bleus peut lui permettre de retrouver un peu de confiance, même si la concurrence et les critiques ne disparaîtront pas pour autant.

Zinédine Zidane et son staff ont fait le choix de continuer à le suivre malgré ses difficultés en club. Pour le RC Lens, l’urgence est désormais de remettre son jeune gardien dans les meilleures dispositions. Car après le 1-9 contre Côme, les questions ne concernent plus uniquement le score ou les erreurs individuelles. L’état d’esprit affiché pendant cette soirée est lui aussi scruté. Et Risser, malgré sa convocation internationale, n’échappe pas à la tempête.