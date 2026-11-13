RC Lens : explication de texte musclée entre Sage, Leca et Parrot ?

Le possible retour de Pierre Sage sur le banc du RC Lens pourrait s’accompagner d’une mise au point musclée avec ses anciens acolytes Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot.

Si les discussions pour un retour de Pierre Sage au RC Lens aboutissent, ce dernier pourrait également devoir régler quelques comptes avec deux hommes forts de la direction lensoise : Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot. Car derrière son départ de l’été dernier, des tensions auraient laissé des traces.

Le départ de Sage à Crystal Palace a laissé des traces au RC Lens

Comme le rapporte L’Équipe, Joseph Oughourlian et Pierre Sage ont toujours conservé le contact depuis leur séparation. Le lien se serait en revanche nettement distendu entre le technicien et les deux dirigeants du RC Lens. Un élément qui pourrait peser dans les retrouvailles, alors que l’hypothèse d’un retour de Sage prend de l’épaisseur après le passage compliqué de Yannick Cahuzac sur le banc. Les tensions remonteraient au mois de juin dernier, au moment du départ de Pierre Sage pour Crystal Palace. Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot n’auraient pas apprécié la manière dont l’entraîneur et son entourage avaient orchestré leur communication autour de cette séparation. Selon les informations rapportées par le quotidien sportif, les deux hommes auraient jugé la méthode particulièrement retorse.

Un désaccord qui ne se serait pas limité à la forme du départ. Leca et Parrot auraient également mal vécu les interrogations entretenues autour de l’arrivée de Yannick Cahuzac dans le staff lensois. Cette nomination aurait pu être interprétée comme une menace déguisée pour l’avenir de Sage sur le banc artésien. Or, selon la version défendue par les deux dirigeants, le technicien aurait lui-même validé cette arrivée quelques mois auparavant. Une contradiction qui aurait renforcé leur incompréhension et alimenté les crispations au moment de son départ.

Un retour qui ne pourrait pas se faire sans discussion

Dans ce contexte, un éventuel retour de Pierre Sage ne serait donc pas forcément une opération aussi simple qu’il y paraît. Sur le plan sportif, le Racing pourrait retrouver un entraîneur qu’il connaît bien et avec lequel il a déjà travaillé. Mais, en coulisses, il faudrait aussi reconstruire une relation avec deux dirigeants dont les réserves seraient encore présentes. L’Équipe résume parfaitement l’enjeu : « Une chose est sûre, si Sage revient à Lens, les trois hommes auront des choses à se dire. Des belles, des moins belles, et des vieux dossiers à nettoyer. »

Autrement dit, avant de parler de projet de jeu, de composition d’équipe ou de mercato, une explication pourrait s’imposer entre les principaux protagonistes. La question n’est pas seulement de savoir si Pierre Sage souhaite retrouver le RC Lens, mais aussi dans quelles conditions les relations avec Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot pourraient être rétablies. Le président Joseph Oughourlian, qui a maintenu le contact avec le technicien, pourrait jouer un rôle important dans ce rapprochement. Reste toutefois à savoir si les divergences du passé peuvent être dépassées. À Lens, un retour de Sage pourrait donc ouvrir un nouveau chapitre sportif, mais aussi obliger plusieurs hommes à mettre les choses à plat.