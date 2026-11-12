RC Lens : énorme coup de théâtre pour Pierre Sage ! 

Si Pierre Sage validerait un retour au RC Lens, Crystal Palace se montre plus ur en affaires que prévu.

Le RC Lens pensait peut-être tenir une belle opportunité avec Pierre Sage. Après avoir mis fin à la mission de Yannick Cahuzac, les dirigeants artésiens ont rapidement activé plusieurs pistes pour trouver un nouvel entraîneur. Et le nom de leur ancien coach s’est imposé comme une priorité.

Crystal Palace ne veut pas faire de cadeau au Lens

Le technicien de 47 ans traverse une période particulièrement compliquée en Angleterre. Crystal Palace occupe la dernière place de Premier League et reste sur quatre défaites consécutives en championnat. Après le revers contre Liverpool (1-3), son avenir sur le banc des Eagles apparaît très compromis. Mais le retour de Pierre Sage à Bollaert ne se ferait pas sans difficulté. Selon les informations du Parisien et du Guardian, Crystal Palace pourrait profiter de l’intérêt lensois pour négocier les conditions de son départ.

Le problème est essentiellement financier. Recruté l’été dernier après une saison historique avec Lens, Pierre Sage est encore sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2029. Son licenciement pourrait donc coûter très cher aux dirigeants anglais, qui préféreraient éviter de devoir lui verser l’intégralité des indemnités auxquelles il pourrait prétendre. Un retour au RC Lens pourrait ainsi représenter une solution intéressante pour Palace, à condition que les modalités financières soient acceptables. Le club anglais ne souhaite pas simplement laisser partir son entraîneur sans contrepartie.

Sage pourrait rester à Palace sans entraîner l’équipe première !

La situation est d’autant plus particulière que Crystal Palace envisagerait plusieurs scénarios pour la suite. Selon L’Équipe, l’hypothèse de voir Pierre Sage rester au club tout en étant rémunéré, mais sans diriger l’équipe première, existe bel et bien ! Une option qui compliquerait encore les plans du RC Lens. Les Sang et Or espèrent récupérer un entraîneur qui connaît parfaitement la maison, mais ne peuvent pas maîtriser les décisions de son employeur actuel.

De son côté, Palace travaille déjà sur sa succession. Thomas Frank figure notamment parmi les profils évoqués pour reprendre les commandes de l’équipe londonienne. Pierre Sage serait ouvert à l’idée de retrouver le RC Lens, mais son retour n’est pas encore acquis. Entre les exigences de Crystal Palace, les conditions de son éventuel départ et la volonté du technicien de poursuivre ou non sa carrière immédiatement, plusieurs obstacles restent à lever.