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RC Lens : Habib Beye envoyé sur le banc des Sang et Or ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Habib Beye

Le nom d’Habib Beye, libre depuis son départ de l’OM cet été, est revenu sur la table pour remplacer Yannick Cahuzac au RC Lens.

Le RC Lens n’a pas le droit à une nouvelle erreur de casting. Après s’être séparés de Dino Toppmöller en septembre, les dirigeants artésiens ont également mis fin à la mission de Yannick Cahuzac, nommé entraîneur principal à la mi-septembre. La lourde défaite contre Côme (1-9), suivie du revers face à l’OM (1-2), a précipité ce nouveau changement sur le banc.

Des retrouvailles entre Sage et Beye à Lens ?

Pour lui succéder, une piste se détache : celle de Pierre Sage. L’ancien entraîneur lensois, désormais en difficulté à Crystal Palace, reste le profil privilégié par Joseph Oughourlian. Son retour permettrait de retrouver un technicien qui connaît déjà parfaitement le club, son effectif et son environnement.

Sur le plateau de l’After Foot, Florent Gautreau et Daniel Riolo ont également soutenu l’idée d’un retour de Pierre Sage. Kevin Diaz est allé encore plus loin en évoquant la possibilité de reformer le tandem qu’il avait constitué avec Habib Beye au Red Star. À l’époque, Beye occupait le poste d’entraîneur principal tandis que Sage était son adjoint. Une collaboration qui avait marqué les esprits et que le consultant aimerait voir renaître à Lens. Reste qu’après son passage à Lyon puis son expérience réussie en Artois, Pierre Sage a changé de dimension. Le revoir dans un rôle d’adjoint paraît donc difficile à imaginer.

Sage reste le favori du RC Lens

L’ancien entraîneur de Rennes et de l’OM n’est toutefois pas seulement cité dans le cadre d’un éventuel duo avec Pierre Sage. Selon les informations rapportées par L’Équipe, Habib Beye figure également parmi les profils étudiés par la direction lensoise. Libre depuis la fin de son aventure marseillaise l’été dernier, le technicien de 49 ans pourrait ainsi représenter une solution alternative si la piste menant à Pierre Sage venait à échouer. Didier Digard fait également partie des noms évoqués dans cette réflexion.

Mais attention : L’Équipe affirme qu’Habib Beye est loin d’être le favori. Sa candidature ne ferait même pas l’unanimité au sein du club, où certains courants l’excluraient totalement. Le RC Lens doit donc avancer avec prudence. Le retour de Pierre Sage constitue toujours le scénario privilégié, mais les discussions autour de sa situation à Crystal Palace compliquent potentiellement le dossier. Beye et Didier Digard restent des alternatives étudiées.

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