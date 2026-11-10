RC Lens : un ancien coach de Ligue 1 prend de l’épaisseur pour le banc

Le RC Lens avance dans sa réflexion pour choisir le successeur de Yannick Cahuzac. Libre depuis son départ du Havre, Didier Digard ferait partie des profils sérieusement étudiés par les dirigeants artésiens.

Didier Digard plaît en interne

Une piste commence à se dégager pour le banc du RC Lens. Selon une information de Foot Mercato relayée par Actu Ligue 1, Didier Digard plaît beaucoup en interne et figure parmi les techniciens envisagés pour succéder à Yannick Cahuzac.

À ce stade, aucune décision définitive ni aucun accord n’ont été annoncés. Le nom de l’ancien entraîneur du Havre semble néanmoins avoir pris une place importante dans la réflexion menée par la direction lensoise. Sa situation contractuelle constitue également un élément favorable puisqu’il est libre depuis son licenciement du HAC.

Didier Digard est une piste sérieuse pour devenir le nouvel entraîneur du RC Lens. Libre depuis son départ du Havre, il plaît beaucoup en interne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120214505007239335

Un profil déjà associé au RC Lens

La candidature du technicien français ne sort pas totalement de nulle part. Didier Digard avait déjà été associé au dossier lensois, alors que la question du banc occupe régulièrement les dirigeants artésiens.

Son passage au Havre lui a permis d’ajouter une nouvelle expérience à son parcours d’entraîneur. Désormais disponible, il présente surtout l’avantage de pouvoir rejoindre rapidement un nouveau projet si les discussions venaient à s’accélérer. Pour Lens, ce paramètre peut compter au moment de stabiliser son encadrement technique.

Lens étudie encore plusieurs profils

La prudence reste toutefois de mise. Didier Digard est présenté comme l’un des profils étudiés, et non comme le futur entraîneur déjà choisi. La direction du Racing poursuit donc son travail avant de trancher un dossier important pour la suite de la saison.

Le club artésien doit trouver un technicien capable de prendre le relais de Yannick Cahuzac et de s’inscrire rapidement dans le fonctionnement de la maison Sang et Or. L’ancien milieu lensois avait retrouvé le club, mais la recherche de son successeur est désormais lancée.

Une décision encore attendue

Dans ce contexte, la piste Digard apparaît crédible sans être encore finalisée. Son intérêt en interne et sa liberté contractuelle en font une option accessible, mais le RC Lens n’a pas communiqué sur l’identité de son prochain entraîneur.

Les prochaines étapes permettront de savoir si ce dossier débouche sur des discussions plus concrètes. Pour l’heure, Didier Digard se positionne surtout comme un candidat sérieux dans une réflexion qui demeure ouverte.