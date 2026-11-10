RC Lens : des discussions déjà lancées pour le retour de Pierre Sage ! 

Le malaise au sein du RC Lens pourrait accélérer le retour de Pierre Sage sur le banc des Sang et Or.

La crise sportive du RC Lens pourrait bien provoquer un nouveau bouleversement sur le banc artésien. Après la défaite dans le derby contre Lille (0-1), l’humiliation face à Côme (1-9) et le revers contre l’OM (1-2), la position de Yannick Cahuzac est de plus en plus discutée.

Un rendez-vous fixé entre Sage et RC Lens pendant la trêve !

Dans ce contexte, le nom de Pierre Sage revient avec insistance. L’ancien technicien lensois, parti à Crystal Palace à l’issue de la saison dernière, pourrait-il effectuer un retour inattendu à Bollaert ? L’insider Abdel Hamed affirme que cette hypothèse a dépassé le simple stade des discussions entre supporters : « Il y a eu des discussions pour son retour. Et un rendez vous serait prévu entre le président et Pierre Sage durant la trêve. »

Le technicien français conserve une cote importante dans l’Artois après son passage exceptionnel sur le banc lensois. Lors de la saison 2025-2026, il avait conduit les Sang et Or à la deuxième place de Ligue 1, à une qualification en Ligue des champions et surtout au premier sacre en Coupe de France de l’histoire du club. Son départ avait été officialisé en juin dernier, après sa décision de rejoindre Crystal Palace. Le RC Lens avait alors conclu un accord avec le club anglais pour son transfert.

Un départ qui avait mis fin à une aventure particulièrement réussie, mais qui n’avait pas effacé les liens noués avec le public artésien. Le contexte actuel pourrait donc relancer l’idée d’une réunion. Pierre Sage connaît le club, son environnement et une partie de son effectif. Son éventuel retour représenterait un changement important dans une période où Lens cherche à retrouver des repères.

Cahuzac sous pression, Oughourlian face à un choix

La situation de Sage, qui devrait être repassé par Thomas Frank et celle de Yannick Cahuzac rend forcément cette rumeur plus sensible. Après trois défaites consécutives, dont le lourd revers contre Côme, le technicien est sous le feu des critiques. Jérôme Rothen et Christophe Dugarry ont notamment publiquement évoqué la possibilité de son départ. La direction du RC Lens avait pourtant maintenu sa confiance à Cahuzac après la débâcle européenne. Mais les résultats suivants n’ont pas permis d’apaiser les tensions.

Un éventuel rendez-vous entre Joseph Oughourlian et Pierre Sage serait donc particulièrement suivi. Il ne constituerait toutefois pas, à lui seul, la preuve qu’un changement d’entraîneur est décidé. Pour l’heure, l’information repose sur les déclarations d’Abdel Hamed. Aucun retour de Pierre Sage n’a été officialisé par le RC Lens, et les contours d’un éventuel accord restent inconnus. Mais avec la crise actuelle et le souvenir de son passage en Artois, cette piste pourrait rapidement devenir l’un des dossiers majeurs de la trêve internationale.