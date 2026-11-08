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RC Lens, OM : Bollaert inflige un accueil glacial aux Sang et Or

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
RC Lens, OM : Bollaert inflige un accueil glacial aux Sang et Or

Les supporters lensois ont exprimé leur colère au coup d’envoi de la rencontre face à l’OM. Marqués par la lourde défaite de la journée précédente, ils ont déployé une banderole particulièrement sévère à l’encontre de leurs joueurs.

Une banderole qui vise directement les joueurs

L’accueil a été glacial pour les Sang et Or. À l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille, les supporters du RC Lens ont affiché leur mécontentement dès le coup d’envoi. Une réaction attendue alors que la tension était déjà palpable autour de Bollaert.

Dans les tribunes, une banderole au message très dur a été déployée : « Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire ». Une formule qui ne laisse aucune place au doute sur l’état d’esprit d’une partie du public lensois. Les joueurs ont ainsi été directement placés devant leurs responsabilités avant même que la rencontre ne s’installe.

La dernière claque n’est pas passée

Cette colère intervient après la lourde défaite concédée par Lens lors de la précédente journée. Au-delà du résultat, ce revers a manifestement laissé des traces auprès des supporters, qui attendaient une réaction immédiate contre l’OM. L’affiche à Bollaert est donc disputée dans un contexte particulièrement pesant pour les Lensois.

Comme le montre la séquence relayée par Foot Mercato, le public artésien n’a pas choisi l’indifférence. Il a préféré rappeler frontalement aux joueurs le poids du maillot et de l’histoire du club.

Bollaert attend désormais une réponse

Réputé pour pousser son équipe, le public de Bollaert sait également faire passer ses messages lorsque les performances ne sont pas à la hauteur de ses attentes. La banderole déployée face aux Marseillais marque donc une nouvelle étape dans la défiance entourant actuellement les Sang et Or.

La rencontre contre l’OM doit désormais permettre aux joueurs lensois de répondre sur le terrain. Dans ce type de situation, l’engagement et l’attitude sont autant observés que le résultat. Face à un adversaire de premier plan, les Artésiens disposent d’une occasion immédiate de renouer le dialogue avec leurs tribunes.

Une fracture devenue visible

Le message choisi dépasse la simple critique d’une contre-performance. En convoquant les 120 ans d’histoire du RC Lens, les supporters touchent directement à l’identité d’un club où la proximité entre l’équipe et son public occupe une place centrale.

Reste à savoir si cette soirée face à l’OM permettra d’amorcer un apaisement. Une chose est déjà certaine : la défaite de la journée précédente n’a pas été digérée et Bollaert attend des actes de la part de ses joueurs.

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