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OM : une bonne nouvelle confirmée dans le groupe de Genesio face au RC Lens

Par William Tertrin1 min de lecture
Bruno Genesio (OM) en conférence de presse

Le groupe de l’OM pour le match face au RC Lens.

Ce dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse du RC Lens. Le groupe de Bruno Genesio vient d’être dévoilé, sans Cornelius et Emerson (blessés), ainsi que Moumbagna (choix). En revanche, Amine Harit est bel et bien de retour.

Le groupe de l’OM

De Lange, Gomis, Vermot – Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Garcia, Koum, Meïté, Weah – Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi – Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Paixão.

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