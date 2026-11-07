RC Lens – OM/Fabien Laurenti : « Thauvin, c’est le patron »

EXCLU BUT!

Formé à l’OM, Fabien Laurenti a la particularité d’avoir plus joué au RC Lens (2007-2010). Pour But! et La Gazette des Courses, l’ancien défenseur de 43 ans se livre avant le choc entre les deux équipes à Bollaert (dimanche, 20h45).

Fabien, un Marseillais formé à l’OM qui a joué plus de matches au RC Lens, c’est une histoire peu banale non ?

Oui ! C’est l’histoire de ma carrière. Je suis très heureux d’avoir évolué dans ces deux clubs-là, qui se ressemblent. Ils ont une histoire, avec des supporters qui ont un amour inconditionnel et un soutien exceptionnel des deux côtés. Quand je suis arrivé à Lens, que j’ai adoré, j’y ai vu beaucoup de similitudes avec l’OM.

Si tu devais choisir, quel serait le meilleur public : lensois ou marseillais ?

Ils sont vraiment très, très proches. Les supporters partagent la même passion pour leur club, quel que soient les résultats. Ils sont présents quoi qu’il arrive, c’est cela qui est beau et qui m’a le plus marqué. À Lens, je me rappelle avoir fait stade plein toute la saison quand on est descendu en Ligue 2. À Marseille, ce serait la même chose.

Vois-tu déjà une patte Genesio à Marseille ?

On sent que Genesio est en train d’imprimer sa patte à l’OM. Ils sont en train de redresser la barre grâce notamment à un pressing haut et une conservation de balle intéressante. Contre Toulouse, qui est une belle équipe, on a vu quelques séquences à une touche de balle, avec des connexions et un liant entre Harit, Gouiri et Abdelli.

« Je vois bien un match nul, 2-2 »

Du côté de Lens, ce sera forcément un match spécial pour Florian Thauvin. Il est au-dessus du lot ?

À vrai dire, je ne suis pas surpris. Il est sur la continuité de sa première saison de grande qualité à Lens. C’est le capitaine, le patron. Il assume pleinement son rang et son statut. C’est un match qu’il a coché dans le calendrier car il aura forcément à coeur de briller contre son ancien club, ce qu’il n’a pas pu faire face à Lille.

A-t-il encore une chance d’être un jour appelé par Zidane chez les Bleus ?

Pourquoi pas ? Le problème pour lui, c’est qu’il y a des joueurs de très haut niveau à son poste. Il faudrait beaucoup d’absents pour être sélectionné mais avec ce qu’il fait en Ligue 1 chaque semaine, ce ne serait pas une honte ni un scandale de le voir revenir en équipe de France.

Quelle sera la clé du match ?

C’est un vrai test pour les Marseillais, qui devront être au niveau dès l’entame. On peut parler de révélateur car on attend de voir si cette série victorieuse de quatre matches est un trompe-l’oeil ou pas. Il va falloir éviter les relances approximatives et être costaud dans toutes les lignes. À Bollaert, on sait que ça va pousser fort. Un pronostic ? Allez, je vois bien un match nul, 2-2.

Propos recueillis par Bastien Aubert