ASSE : un Vert a impressionné Cathro avant Laval

Avant la réception de Laval, Ian Cathro a tenu à mettre en avant le travail et l’investissement de Joshua Duffus, un jeune attaquant qu’il apprécie particulièrement.

Joshua Duffus n’a pas encore connu la moindre titularisation cette saison avec l’ASSE. Pourtant, l’attaquant anglais semble avoir marqué des points auprès de Ian Cathro. Présent en conférence de presse avant la réception de Laval, ce samedi, l’entraîneur des Verts n’a pas tari d’éloges sur son jeune joueur.

Utilisé à chacune des onze premières journées de Ligue 2, mais toujours en sortie de banc, Joshua Duffus doit pour l’instant se contenter d’un rôle de remplaçant. Il a néanmoins déjà trouvé le chemin des filets cette saison, face à Montpellier en septembre dernier (3-1). Son exercice précédent avait également été intéressant avec sept buts et trois passes décisives en 30 apparitions.

Cathro impressionné par l’investissement de Duffus

Interrogé sur son attaquant quelques minutes avant que celui-ci ne se présente devant les journalistes, Ian Cathro a surtout insisté sur son état d’esprit et sa volonté de progresser. Le technicien écossais apprécie particulièrement son implication quotidienne.

« C’est un jeune joueur qui travaille très très dur pour avoir la carrière qu’il désire. C’est aussi un gars important pour le groupe », a expliqué l’entraîneur stéphanois dans des propos rapportés par EVECT. Avant d’en remettre une couche sur l’image dont bénéficie l’Anglais dans le vestiaire : « Il m’impressionne par son travail, comme l’ensemble de ses coéquipiers. Ces derniers portent un regard avec beaucoup de valeur sur ce joueur. Il compte beaucoup pour l’équipe. »

Joshua Duffus veut encore progresser

De son côté, le principal intéressé a également évoqué sa relation avec son entraîneur. Il reconnaît que Ian Cathro lui demande beaucoup, notamment pour affiner certains aspects de son jeu.

« Le dernier, Ian Cathro, me demande beaucoup de travail, il me pousse à polir certaines facettes de mon jeu, des facettes qui me permettent de progresser actuellement comme à plus long terme », a confié Joshua Duffus. Conscient de sa marge de progression, l’attaquant de l’ASSE entend travailler sur tous les tableaux : « J’essaie de m’améliorer sur la précision devant le but, sur mes passes, sur ma façon de dribbler et sur le travail défensif. »

S’il attend forcément davantage de temps de jeu, le jeune Anglais sait qu’il doit encore franchir des étapes. Son investissement est en tout cas remarqué par son entraîneur. Reste désormais à transformer cette appréciation en davantage de responsabilités sur le terrain.