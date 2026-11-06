ASSE – Laval : un phénomène qui affole l’Europe débarque à Saint-Etienne ! 

Défaite à Guingamp, l’ASSE va voir débarquer un nouveau prodige de Ligue 2 ce samedi à Geoffroy-Guichard face au Stade Lavallois (20h).

Son nom ne vous est peut-être pas encore familier mais Mathys Houdayer est l’un des joueurs à suivre en Ligue 2… du côté de Laval, futur adversaire de l’ASSE (samedi, 20h).

Des clubs allemands et néerlandais déjà sur Houdayer

Et les joueurs de l’ASSE devraient bien s’en méfier. Le milieu offensif de 21 ans se distingue par sa capacité à éliminer ses adversaires et son efficacité devant le but. Selon Datascout, il possède un profil hybride entre le numéro 9 et le numéro 10, susceptible d’attirer l’attention de plusieurs clubs s’il confirme ses bonnes dispositions sur la durée. Le jeune Lavallois compte déjà quatre buts et pourrait bien profiter de cette saison pour franchir un nouveau cap. Ses performances ne passent d’ailleurs plus inaperçues.

Selon plusieurs échos, des recruteurs de clubs allemands et néerlandais se sont déjà déplacés à plusieurs reprises au stade Le Basser depuis le début de la saison pour l’observer. Un intérêt qui témoigne du potentiel attribué au joueur, même si celui-ci doit encore confirmer dans les prochains mois. Le site officiel de la Ligue 2 a également mis en avant ses qualités, tout comme le compte Espoirs du Football, attentif aux jeunes talents susceptibles de se révéler au plus haut niveau.

L’équipe de France Espoirs en ligne de mire ?

Espoirs du Football n’a pas caché son enthousiasme au sujet du joueur : « Le dénommé Mathys Houdayer est très sérieux cette saison avec le Stade Lavallois. Il avait déjà été artisan du maintien la saison dernière. Déjà 4 buts pour le natif de Laval, pur produit de la région Pays de la Loire, qui pourrait bien découvrir l’Équipe de France Espoirs rapidement. »

Passé notamment par l’AS Louvigné, l’ES Bonchamp-lès-Laval, l’US Changéenne et le SCO Angers avant de poursuivre son parcours à Laval, Houdayer est désormais attendu au tournant. Face à l’ASSE, il aura une nouvelle occasion de montrer l’étendue de son talent. Les Verts sont prévenus : un jeune joueur particulièrement surveillé pourrait leur donner du fil à retordre à Geoffroy-Guichard.