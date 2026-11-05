ASSE – Laval : deux absents de taille à Geoffroy-Guichard

Avant la tenue de sa conférence de presse à la mi-journée, Ian Cathro sait déjà que deux joueurs majeurs du Stade Lavallois seront absents contre l’ASSE (samedi, 20h).

C’est encore une bonne nouvelle pour l’ASSE à l’approche de son prochain rendez-vous en Ligue 2 ce samedi (20h). Alors que les Verts s’apprêtent à accueillir le Stade Lavallois dans leur antre de Geoffroy-Guichard, les Tangos devront composer avec plusieurs absences importantes.

Laval arrive diminué à Geoffroy-Guichard

Ian Cathro, l’entraîneur mayennais, sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur deux éléments de son effectif. L’information vient du journaliste Cyprien Legeay, qui a apporté des précisions sur la situation de deux joueurs lavallois. Le premier dossier concerne Mamadou Samassa. Le gardien malien devrait manquer plusieurs semaines de compétition, même si la durée exacte de son indisponibilité reste encore à déterminer. Le portier doit en effet passer des examens complémentaires afin de connaître précisément la gravité de sa blessure.

Une absence qui représente forcément un coup dur pour Laval. Samassa ne sera pas le seul joueur indisponible pour cette rencontre. Abou Kanté devrait également manquer à l’appel samedi soir. L’attaquant axial ne devrait pas être en mesure de participer à la confrontation face à l’ASSE, privant ainsi Ian Cathro d’une autre possibilité dans son secteur offensif. Cette deuxième absence vient compliquer davantage la préparation lavalloise. L’absence de Kanté pourrait notamment obliger le staff mayennais à revoir certaines options dans l’animation offensive et dans le choix de son avant-centre.

Coquelin de retour face à l’ASSE ?

Pour les Verts, ces informations constituent évidemment un élément à prendre en considération. Sans deux joueurs importants, Laval devra adapter son organisation et trouver les bonnes solutions pour résister à la pression du public de Geoffroy-Guichard. Mais les Verts auraient tort de considérer cette rencontre comme une formalité : les absences ne garantissent jamais un résultat et les Mayennais auront forcément envie de créer la surprise.

Tout n’est cependant pas négatif pour le Stade Lavallois. Si deux joueurs devraient manquer le déplacement dans le Forez, les Tangos pourraient récupérer plusieurs éléments pour cette affiche : Oumar Konaté, Francis Coquelin et Sidi Bane devraient faire leur retour dans les rangs mayennais. Trois nouvelles potentiellement importantes pour l’entraîneur lavallois. Le retour de Francis Coquelin mérite notamment l’attention. Son expérience et son profil pourraient apporter des garanties supplémentaires dans l’entrejeu. Attention donc à ne pas sous-estimer Laval du côté de l’ASSE.