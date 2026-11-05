OM – INFO BUT! : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 

CMA CGM a démenti auprès de But Football Club un projet de rachat du RC Toulon.

À Marseille, le nom de Rodolphe Saadé est désormais étroitement associé à l’OM. Le patron de CMA CGM, devenu l’un des acteurs économiques incontournables de la cité phocéenne, a installé son groupe dans l’environnement du club marseillais à travers un partenariat majeur.

CMA CGM éteint la rumeur RCT

Dès lors, chaque rumeur concernant un éventuel investissement sportif de l’homme d’affaires prend une dimension particulière. Ces derniers jours, c’est le Rugby Club Toulonnais qui s’est retrouvé au cœur des spéculations. Rodolphe Saadé était présenté comme un possible candidat à la reprise du club varois, alimentant l’idée d’un élargissement de ses engagements sportifs au-delà du football.

Une hypothèse qui a rapidement circulé, notamment après les déclarations de l’influenceur marseillais Choukry-TV, qui évoquait un possible investissement dans le rugby plutôt que dans le football. Mais CMA CGM a souhaité mettre fin à cette spéculation. La position communiquée par le groupe est sans équivoque. Une source haut placée dans l’organigramme de CMA CGM nous a ainsi assuré : « Nous n’avons aucun projet en ce sens. » Le démenti est clair : il n’existe actuellement aucun projet de rachat du Rugby Club Toulonnais par CMA CGM.

L’OM, véritable point d’ancrage sportif de Saadé à Marseille

Cette rumeur autour du RCT n’aurait probablement pas suscité autant de réactions sans l’implication de CMA CGM auprès de l’OM. À travers son partenariat avec le club phocéen, le groupe de Rodolphe Saadé a renforcé sa visibilité dans l’univers du football et son ancrage dans la vie marseillaise.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un investissement de Rodolphe Saadé dans un autre club professionnel pouvait naturellement alimenter les interrogations sur ses ambitions sportives à moyen et long terme. Pour autant, il convient de ne pas confondre partenariat avec l’OM, investissement dans le sport et projet de rachat d’un club.

Le RCT cherche toujours un repreneur

Pendant que la piste CMA CGM est écartée, le Rugby Club Toulonnais reste confronté à la question de sa succession. À bientôt 88 ans, Bernard Lemaître travaille à préparer son départ et à identifier un investisseur capable de garantir l’avenir du club. Le président varois avait déjà évoqué l’existence de trois offres sérieuses étudiées en janvier, sans qu’elles aboutissent. Il a également mandaté une banque d’affaires pour l’accompagner dans la recherche d’un successeur.

La réduction du déficit structurel et l’avancement du projet de nouveau stade figurent parmi les conditions importantes pour convaincre un éventuel repreneur. Le démenti de CMA CGM referme donc la parenthèse toulonnaise, sans modifier la place prise par Rodolphe Saadé dans le paysage économique et sportif marseillais. Pour l’OM, cette actualité rappelle surtout que le nom du patron de CMA CGM suscite désormais un intérêt qui dépasse les frontières de Marseille. Reste une question : jusqu’où Rodolphe Saadé souhaite-t-il développer l’engagement sportif de son groupe ?

Bastien Aubert