À la veille de retrouver l’OM en ligue Europa avec le Bayer Leverkusen (21h), Facundo Medina (27 ans) a fait le bilan de son passage raté à Marseille.

Facundo Medina n’a pas oublié Marseille. Interrogé par L’Équipe sur un éventuel manque de l’OM depuis sa signature dans le froid de Leverkusen, le défenseur argentin a d’abord répondu avec humour.

Le clin d’oeil de Medina à Lens

« N’oubliez pas que j’ai vécu cinq ans à Lens », a-t-il lancé dans un rire. Avant d’ajouter : « C’est une autre vie, à laquelle je m’habitue bien. » Une réponse qui rappelle forcément son attachement à son ancienne vie dans le Nord, avant son arrivée à Marseille.

Pourtant, son transfert à Marseille devait ouvrir un nouveau chapitre prometteur. Mais le défenseur reconnaît que son aventure a rapidement été contrariée par les pépins physiques. « Je ne m’attendais pas à des blessures comme ça. C’est la première fois de ma carrière que j’ai passé une moitié de saison sans jouer, aux soins, aux entraînements… », a-t-il expliqué au quotidien sportif.

Le bilan est forcément frustrant pour le joueur, qui n’a disputé que trois mois de compétition, pour un total de 2 015 minutes. « C’était dur de jouer seulement trois mois », a-t-il reconnu. Medina assure toutefois avoir tiré de l’expérience de cette période difficile.

Le PSG, un tournant dans la saison de l’OM

Le défenseur de 27 ans est également revenu sur l’un des épisodes les plus douloureux de son passage à l’OM : la défaite contre le PSG lors du Trophée des champions en janvier dernier, au terme d’un match conclu sur le score de 2-2 avant une séance de tirs au but remportée par les Parisiens (4-1).

Ses larmes après cette rencontre avaient marqué les esprits. Medina explique que ce revers avait une dimension particulière pour le groupe marseillais, qui espérait offrir un titre à ses supporters. « On était tellement proches… », a-t-il confié. À la question de savoir si cette défaite avait fait basculer la saison, l’Argentin a répondu : « On peut le dire, oui, mais il y a toujours des périodes comme ça où le mental joue. »

Malgré cette désillusion et les difficultés rencontrées individuellement, Medina tient à défendre l’état d’esprit de son ancienne équipe : « On n’a jamais triché. »

Avant de retrouver Marseille sur la scène européenne, le défenseur a donc livré un regard lucide sur son aventure à l’OM. Une expérience douloureuse, marquée par les blessures et un trophée qui s’est envolé face au grand rival parisien, mais dont il affirme avoir appris.