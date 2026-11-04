OM Mercato : une première recrue pour l’été prochain déjà validée !

Annoncé dans le viseur de l’OM pour l’été prochain, Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC) fait déjà l’unanimité ou presque auprès des supporters marseillais.

Comme l’a révélé le compte X LePetitOM après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Toulouse (2-0), l’OM aurait coché le nom de Cristian Cásseres Jr. en vue du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Toulouse FC, le milieu de terrain vénézuélien pourrait représenter une piste intéressante pour renforcer l’entrejeu marseillais. Auteur de plusieurs saisons convaincantes en Ligue 1, le joueur du Téfécé réalise un excellent début d’exercice et s’impose comme l’un des milieux les plus performants du championnat. Il occupe notamment la deuxième place du classement des meilleurs passeurs de Ligue 1, derrière Florian Thauvin (RC Lens). Des performances qui ne seraient donc pas passées inaperçues auprès des dirigeants olympiens.

Les supporters de l’OM valident largement la piste Cásseres Jr.

Et cette possible arrivée de Cristian Cásseres Jr. à l’Olympique de Marseille semble déjà séduire une grande partie des supporters phocéens. En témoigne un sondage réalisé sur le compte X de But! OM. À la question « Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC), annoncé dans le viseur de l’OM pour l’été prochain, vous prenez ? », les votants ont livré un verdict particulièrement favorable au milieu de terrain vénézuélien. 73,2 % d’entre eux ont répondu « oui », contre seulement 26,8 % de « non ». Une nette majorité des participants se montre donc favorable à un recrutement du Toulousain lors du prochain mercato estival.

Ce résultat confirme l’intérêt suscité par le profil de Cristian Cásseres Jr. auprès des supporters marseillais ayant participé au sondage. Sa connaissance de la Ligue 1, sa régularité sous le maillot toulousain et ses qualités de passeur pourraient notamment constituer de sérieux atouts pour renforcer le milieu de terrain de l’OM. À l’inverse, 26,8 % des votants ne semblent pas convaincus par cette piste, préférant peut-être voir les dirigeants olympiens se tourner vers d’autres profils l’été prochain. Reste désormais à savoir si l’intérêt supposé de Marseille se concrétisera dans les prochains mois. Sous contrat avec Toulouse jusqu’en juin 2028, l’international vénézuélien ne sera en tout cas pas forcément facile à déloger du Téfécé.