Ligue des Champions : le PSG et le Barça se baladent, enfin un point pour le LOSC !

Voici tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions.

La quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions a débuté ce mardi. Le Paris Saint-Germain a signé le carton de la soirée en écrasant Villarreal (0-6), grâce à un doublé de Fabian Ruiz et des réalisations de Joao Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu et David Boly. Avec cette quatrième victoire en autant de rencontres, les Parisiens poursuivent leur sans-faute et confortent leur place de leader au classement.

De son côté, le FC Barcelone s’est également imposé avec autorité face à Aston Villa (3-0), porté par ses deux stars, Lamine Yamal, auteur de l’ouverture du score, et Raphinha, qui s’est offert un doublé. Enfin, le LOSC a débloqué son compteur de points en Ligue des Champions cette saison en ramenant un match nul (0-0) de son déplacement sur la pelouse de Bodø/Glimt, dans le froid norvégien. Découvrez ci-dessous les autres résultats de cette soirée européenne.

Tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions