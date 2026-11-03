À LA UNE DU 3 NOV 2026
[23:30]ASSE : un très bon présage pour les Verts avant Laval ?
[22:57]Villarreal – PSG : les notes des Parisiens
[22:54]Ligue des Champions : le PSG et le Barça se baladent, enfin un point pour le LOSC !
[22:24]RC Lens : coup dur pour Todibo avant Côme !
[21:58]OM : Genesio a de nouveau tranché pour Abdallah !
[21:38]OL : l’IA prédit le successeur de Paulo Fonseca
[21:18]Bayer Leverkusen – OM : le verdict pour Emerson déjà connu ?
[20:50]ASSE : les supporters lancent un avertissement salé aux Verts avant Laval 
[20:25]OM Mercato : un énorme indice lâché par Paixão sur son avenir et sa future destination ?
[20:01]RC Lens : le groupe de Cahuzac pour Côme est tombé !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ligue des Champions : le PSG et le Barça se baladent, enfin un point pour le LOSC !

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 22:54
Lamine Yamal et Rpahinha (FC Barcelone)

Voici tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions.

La quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions a débuté ce mardi. Le Paris Saint-Germain a signé le carton de la soirée en écrasant Villarreal (0-6), grâce à un doublé de Fabian Ruiz et des réalisations de Joao Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu et David Boly. Avec cette quatrième victoire en autant de rencontres, les Parisiens poursuivent leur sans-faute et confortent leur place de leader au classement.

De son côté, le FC Barcelone s’est également imposé avec autorité face à Aston Villa (3-0), porté par ses deux stars, Lamine Yamal, auteur de l’ouverture du score, et Raphinha, qui s’est offert un doublé. Enfin, le LOSC a débloqué son compteur de points en Ligue des Champions cette saison en ramenant un match nul (0-0) de son déplacement sur la pelouse de Bodø/Glimt, dans le froid norvégien. Découvrez ci-dessous les autres résultats de cette soirée européenne.

Tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions

  • Galatasaray 2-0 Stuttgart
  • Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal
  • Atlético Madrid 0-2 Bayern Munich
  • FC Barcelone 3-0 Aston Villa
  • Bodø/Glimt 0-0 LOSC
  • Feyenoord 0-3 Inter Milan
  • LASK 4-0 Slovan Bratislava
  • Manchester United 3-2 AS Roma
  • Villarreal 0-6 PSG
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Ligue des championsFC BarceloneLOSCPSG
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Ligue des champions, LOSC, PSG