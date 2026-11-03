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Villarreal – PSG : les notes des Parisiens

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 22:57
La joie des Parisiens lors de Villarreal - PSG

Le PSG a étrillé ce mardi soir Villarreal (0-6), à l’occasion de la quatrième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions. Voici nos notes accordées aux joueurs parisiens.

Face à une équipe de Villarreal particulièrement faible, le Paris Saint-Germain a livré une véritable démonstration de force en s’imposant largement sur la pelouse du Sous-marin jaune (6-0). Les Parisiens ont fait la différence grâce à un doublé de Fabian Ruiz (17e, 50e) et des réalisations de Joao Neves (9e), Désiré Doué (12e), Senny Mayulu (13e) et David Boly (78e), qui a inscrit son tout premier but chez les professionnels. Grâce à cette nouvelle victoire, la quatrième en autant de journées de Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique consolident leur place de leader du classement.

Les notes des Parisiens

Safonov (6) – Hakimi (6), Zabarnyi (6), Pacho (5), Hernandez (5) – Neves (7), Vitinha (6), Ruiz (8) – Akliouche (7), Mayulu (6), Doué (6).

Le top

Fabian Ruiz (8) : Incontestablement l’homme du match. Auteur d’un doublé (17e, 50e), dont un superbe enchaînement en seconde période sur son deuxième but, le milieu de terrain espagnol a également brillé par son activité à la récupération, récupérant de nombreux ballons tout au long de la rencontre.

Le flop

Willian Pacho (5) : S’il fallait désigner un flop dans cette démonstration parisienne, ce serait lui. Sans avoir réalisé un mauvais match, l’ancien défenseur de l’Eintracht Francfort a parfois affiché quelques signes de fébrilité, notamment dans ses relances.

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