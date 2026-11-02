PSG : Luis Enrique met en garde ses joueurs et fait une annonce avant Villarreal

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, était présent ce lundi en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions contre Villarreal.

Avec trois victoires en autant de matchs de Ligue des Champions, dont un succès retentissant face au FC Barcelone (4-2), le Paris Saint-Germain réalise un sans-faute depuis le début de sa campagne européenne. Leaders de la phase de ligue, les champions d’Europe en titre rêvent d’un troisième sacre consécutif en C1, synonyme d’un historique three-peat. Mais avant de penser à cet exploit, les hommes de Luis Enrique tenteront de poursuivre leur série victorieuse ce mardi (21h), sur la pelouse de Villarreal, à l’occasion de la quatrième journée. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien a tenu à mettre en garde ses joueurs contre tout excès de confiance.

Luis Enrique prévient ses joueurs avant Villarreal

Malgré l’excellent début de saison du PSG, Luis Enrique refuse de céder à l’euphorie et se méfie particulièrement de Villarreal. « Si on pense qu’avec les résultats qu’on a eus depuis le début de saison on gagnera le match demain, tu te trompes. C’est impossible si on n’a pas l’ambition et la qualité. On va voir les qualités de Villarreal, c’est une très bonne équipe. Demain, il faut montrer dans les premières minutes qu’on a de l’ambition. » Un message fort envoyé à son vestiaire par le technicien espagnol, déterminé à maintenir ses joueurs sous pression. Pour lui, les performances réalisées depuis le début de la compétition ne garantiront rien face au Sous-marin jaune. Les Parisiens devront donc afficher la même exigence et la même détermination pour espérer décrocher une quatrième victoire consécutive en Ligue des Champions.

Luis Enrique annonce la couleur sur un possible turnover

Également interrogé sur un éventuel turnover face à Villarreal, Luis Enrique a assuré que son équipe aborderait cette rencontre avec les mêmes ambitions, indépendamment des choix effectués dans son onze de départ. « On n’a pas planifié ce match comme différent. On veut être performant tout le temps, peu importe les joueurs et la compétition. Ce sera compliqué de surmonter leur pression. J’aime avoir ce type de test. » Si le coach parisien n’a donc pas fermé la porte à plusieurs changements dans sa composition d’équipe, il n’entend pas pour autant revoir ses principes de jeu. Conscient des difficultés que pourrait poser le pressing de Villarreal, Luis Enrique attend une prestation aboutie de ses joueurs pour confirmer la dynamique européenne du PSG et conforter sa place parmi les meilleures équipes de la compétition.