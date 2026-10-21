Ligue des Champions : le RC Lens lourdement puni à Bruges, le Real Madrid domine Leipzig

Voici tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions.

Les clubs français ne sont décidément pas à la fête ce mercredi en Ligue des Champions. Après la défaite du LOSC face à Galatasaray (2-4) un peu plus tôt dans la journée, c’est au tour du RC Lens de s’incliner sur la pelouse du Club Bruges (3-0).

Malgré une prestation intéressante, mais tombés sur un grand Yann Sommer, les hommes de Yannick Cahuzac ont lourdement chuté en Belgique. Sur les autres pelouses, le Real Madrid s’est notamment imposé à domicile face au RB Leipzig (4-1), grâce à des buts de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé, auteur d’une passe décisive également, et Yan Diomandé.

Tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions

Côme 4-1 Manchester United

4-1 Manchester United LOSC 2-4 Galatasaray

2-4 Galatasaray Aston Villa 3-1 Viking

3-1 Viking Bayern Munich 2-2 Arsenal

Real Betis 1-0 Feyenoord Rotterdam

1-0 Feyenoord Rotterdam Bruges 3-0 RC Lens

3-0 RC Lens Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk

1-0 Shakhtar Donetsk Real Madrid 4-1 RB Leipzig

4-1 RB Leipzig Sporting Portugal 2-3 LASK