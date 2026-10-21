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FRANCE

Ligue des Champions : le RC Lens lourdement puni à Bruges, le Real Madrid domine Leipzig

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 22:54
Les joueurs lensois lors de Bruges - RC Lens

Voici tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions.

Les clubs français ne sont décidément pas à la fête ce mercredi en Ligue des Champions. Après la défaite du LOSC face à Galatasaray (2-4) un peu plus tôt dans la journée, c’est au tour du RC Lens de s’incliner sur la pelouse du Club Bruges (3-0).

Malgré une prestation intéressante, mais tombés sur un grand Yann Sommer, les hommes de Yannick Cahuzac ont lourdement chuté en Belgique. Sur les autres pelouses, le Real Madrid s’est notamment imposé à domicile face au RB Leipzig (4-1), grâce à des buts de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé, auteur d’une passe décisive également, et Yan Diomandé.

Tous les résultats de la soirée en Ligue des Champions

  • Côme 4-1 Manchester United
  • LOSC 2-4 Galatasaray
  • Aston Villa 3-1 Viking
  • Bayern Munich 2-2 Arsenal
  • Real Betis 1-0 Feyenoord Rotterdam
  • Bruges 3-0 RC Lens
  • Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk
  • Real Madrid 4-1 RB Leipzig
  • Sporting Portugal 2-3 LASK
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